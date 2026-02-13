Acusan a exoficial del Nueva York de aceptar sobornos de un ejecutivo tecnológico

El exjefe de la División de Seguridad Escolar del Departamento de Policía de Nueva York, Kevin Taylor, fue arrestado y acusado de aceptar sobornos para favorecer a una empresa tecnológica que buscaba instalar un sistema de botón de pánico en las escuelas públicas de la ciudad. La información la publicó por The City.

De acuerdo con fiscales federales citados por el medio, Taylor habría recibido dinero en efectivo y otros beneficios del director ejecutivo de Saferwatch, Geno Roefaro, como parte de un plan para facilitar un contrato multimillonario con la ciudad. Ambos enfrentan cargos por soborno.

$70,000 dólares y otros beneficios

La acusación sostiene que, desde julio de 2023, Roefaro entregó a Taylor unos $70,000 dólares en efectivo y le ofreció viajes a destinos como Las Vegas y las Bahamas. Entre los beneficios mencionados figuran entradas para un recorrido en helicóptero y una cena con espectáculo durante la visita a Nevada.

Los fiscales aseguran que estos pagos formaban parte de una estrategia más amplia de la empresa para asegurar un acuerdo relevante con el sistema escolar. El plan también habría involucrado a los hermanos Philip Banks III, David Banks y Terence Banks.

Según reportó The City, la compañía contrató una firma consultora creada por Terence Banks, lo que facilitó reuniones con sus hermanos, quienes ocupaban cargos de alto nivel en la administración municipal.

La investigación señala que Taylor buscó convertir un programa piloto del sistema en un contrato valorado en unos $11 millones de dólares.

Los fiscales indicaron que el funcionario se mostraba confiado en sus vínculos con el entonces alcalde Eric Adams y con Philip Banks, con quien llegó a reunirse para discutir el proyecto. Siempre según The City, la empresa inició su campaña para obtener el contrato en el verano de 2022, durante el primer año de la administración de Adams.

Primero incorporó al expresidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, quien presentó el producto ante autoridades educativas y de seguridad.

Posteriormente, la compañía también recurrió a la firma de Terence Banks. Registros revisados por el medio muestran que, pocos días después de una de esas propuestas, Taylor gestionó una orden de compra sin licitación por $19,000 dólares para poner en marcha un plan piloto en cinco escuelas..

Meses más tarde, declaró ante el Concejo Municipal que la intención era extender el botón de pánico a toda la ciudad. La acusación la presentó el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, y detalla el presunto esquema en un documento de 29 páginas. El caso se encuentra ahora en manos de la justicia federal.

