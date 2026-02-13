Blake Lively y Justin Baldoni no lograron negociar e irán a juicio

Todo sigue encaminado para que el próximo 18 de mayo se lleve a cabo el juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni. En este juicio se discutirán las acusaciones que la actriz hace contra el director de ‘It Ends with Us en inglés’ (2024). Aunque el juicio está programado para mayo, esta semana ambos asistieron a un tribunal de Nueve York para una conferencia de conciliación obligatoria.

Tras la conferencia se ha informado que no estuvieron en una misma habitación para hacer las negociaciones, las cuales al final no llegaron a ningún acuerdo. Se explica que estuvieron en salas distintas mientras que la jueza Sarah L. Cave mediaba entre las partes durante seis horas, el objetivo era llegar a un acuerdo que evitara llegar a juicio.

Las imágenes de la llegada de ambos al tribunal fueron ampliamente difundidas, y llamó la atención que Lively no estuvo acompañada de su esposo Ryan Reynolds, mientras que Baldoni sí llegó de la mano de su esposa.

Blake Lively llegó a la conferencia de conciliación obligatoria sin su esposo. Crédito: Seth Wenig | AP

Ahora queda esperar a que el 18 de mayo inicie el juicio. Hay que recordar que todo este caso ha tenido varias etapas, pero este juicio en particular estará centrado en las acusaciones de Lively, quien acusa a Justin Baldoni y a su productora Wayfarer Studios de acoso sexual, ambiente hostil y represalias. La actriz solicita una indemnización de más de $160 millones de dólares, alegando daños a su salud mental y a su reputación.

Justin Baldoni retoma caso de ‘Friends’ de 2006

Desde que comenzó el caso Lively-Baldoni, muchos otros famosos se han visto envueltos, principalmente porque la actriz y su esposo, Ryan Reynolds, son de las parejas más influyentes de Hollywood, uno de los puntos que el director usa para defenderse.

El pasado 22 de enero, Baldoni también desempolvó un caso de 2006 en el que se habló sobre la libertad creativa. El caso al que hizo referencia su equipo legal es conocido como ‘Lyle v. Warner Brothers Television Productions’, en este caso, la Corte Suprema de California dictaminó que los comentarios sexuales en la sala de guionistas de la serie ‘Friends’ no constituían acoso sexual, pues eran necesarios para crear las bromas de la serie.

Con esto, Baldoni se quiere defender diciendo que cualquier comentario en el set de grabación, e incluso la improvisación de escenas íntimas, era parte de esa misma “libertad creativa” a la que la corte favoreció hace casi 20 años.

Estas declaraciones también hicieron que Amaani Lyle, la exasistente de guion que demandó a los productores de ‘Friends’ en 2006, se pronunciara sobre el caso. Años después de su denuncia, la guionista considera que muchos de los comportamientos en el set no tenían que ver con el trabajo y con esa “libertad creativa” en la que se escudaron.

Incluso, aseguró: “Creo que si mi caso hubiera surgido después del movimiento #MeToo, el resultado podría haber sido diferente”.

