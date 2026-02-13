Cangrejeros de Santurce, equipo de Bad Junny, fichan al NBA Malik Beasley

Los Cangrejeros de Santurce, equipo de Bad Bunny, anunciaron este viernes que llegaron a un acuerdo con Malik Beasley para que se una al conjunto en la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico.

Según el comunicado del equipo, Malik tendrá un gran impacto en el BSN y considera esta oportunidad como una plataforma para demostrar su talento y continuar su camino de regreso a la NBA.

“Este acuerdo refleja el compromiso de los Cangrejeros de competir al más alto nivel, al mismo tiempo que contribuye al crecimiento continuo y la proyección global del baloncesto en Puerto Rico”, concluyó la nota.

Beasley, quien actualmente se encuentra en la agencia libre, ha estado bajo investigación por parte de la NBA y el FBI por alegaciones relacionadas con apuestas.

Esto ha detenido la continuidad inmediata en la liga estadounidense del jugador, que antes de que surgiera la controversia formaba parte de los Pistons de Detroit.

Sigue leyendo:

·Eduardo Verástegui critica a Gloria Trevi por elogiar a Bad Bunny

·Marc Anthony dice que amó “cada segundo” del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

·Bad Bunny es reconocido por Academia Puertorriqueña de la Lengua Española