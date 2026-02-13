Bad Bunny es reconocido por Academia Puertorriqueña de la Lengua Española

El cantante Bad Bunny fue reconocido por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española el jueves 12 de febrero, pocos días después de su histórica actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

La academia emitió una resolución en la que destacó la labor de Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre verdadero de Bad Bunny, por su “aportación excepcional a la difusión global de la lengua española”, según reseñó AP.

“Contribuyendo así a la valoración y visibilidad de una lengua que cuenta con más de 600 millones de hablantes en el mundo”, agregó.

La Academia destacó que el español puertorriqueño constituye una parte esencial de la obra artística del cantante, quien ha sido reconocido como el artista más escuchado de Spotify en el mundo durante cuatro años seguidos y además ganó el Álbum del Año en la pasada edición de los premios Grammy.

Asimismo, el ente aseguró que a través de su música Bad Bunny se ha convertido en un factor unificador que ha ayudado a superar prejuicios y ha logrado trascender fronteras con música enteramente en español.

“Ha ayudado a superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas. Su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”, señaló la academia

Bad Bunny tiene numerosos logros en su carrera relativamente corta. El artista cuenta con 17 Grammy Latino y 6 Grammy. Con su álbum ‘Debí tirar más fotos’ el astro boricua se convirtió en el primer latino en ganar un Grammy en la categoría ‘Álbum del Año’ con un disco completamente en español.

También se convirtió en el primer artista latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl. El pasado 8 de febrero el artista honró a Puerto Rico, su cultura, su música, tradiciones, afectos y más en el escenario más importante de Estados Unidos. Su show tuvo el objetivo de llevar un mensaje de amor, tolerancia y unión. Aunque su presentación ha sido aplaudida no solo por sus fans, sino por otros exponentes de la música latina, también ha sido blanco de críticas por ofrecer un show en español y no en inglés.

