Eduardo Verástegui critica a Gloria Trevi por elogiar a Bad Bunny 

El actor mexicano Eduardo Verástegui se ha mostrado molesto con Gloria Trevi por elogiar a Bad Bunny, quien hace unos días exaltó a los latinos en la presentación que tuvo en el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

La cantante había escrito en X un mensaje para el Conejo Malo, en el que destacaba el impacto que significó su show en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. “Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl, el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como debe ser”.

Ante esto, Eduardo Verástegui le contestó con un fuerte mensaje: “No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del ‘conejito malo’. Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo, ¿sanbenito? Por favor. Gloria, con todo respeto, deja de tratar de llamar la atención”.

El juego de palabras con “trata”, debido a las acusaciones que tuvo en el pasado la artista, hicieron que su esposo, Armando Gómez, le respondiera al famoso: “Eduardo, verdadera y triste tu comentario, sumamente doloroso y direccionado hacia mi esposa Gloria Trevi, muy incongruente con valores religiosos que profesas”.

Controversia por la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Esta controversia demuestra el intenso debate que ha generado la presentación del intérprete de ‘Eoo’ en el Super Bowl.

Algunos consideran que la participación del reguetonero fue clave para destacar los aportes de los latinos en medio de la coyuntura que viven en Estados Unidos por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su show estuvo cargado de una gran cantidad de mensajes, como la importancia del amor, el respeto a los latinos y la unión del continente americano. Además, el impacto fue tal que se convirtió en una de las presentaciones más vistas en la historia del Super Bowl con 128.2 millones de espectadores en los Estados Unidos.

