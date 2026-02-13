Chris Paul anunció su retiro de la NBA

El base veterano Chris Paul puso punto final a su trayectoria en la NBA este viernes, apenas instantes después de que los Toronto Raptors anunciaran la rescisión de su contrato. A sus 40 años, el armador confirmó su retiro a través de un mensaje en Instagram, cerrando así una carrera que se extendió por más de dos décadas en la liga.

“¡Eso es todo! Después de más de 21 años, me estoy alejando del baloncesto”, escribió el jugador, quien debutó en 2005 con los entonces New Orleans Hornets. En el mismo mensaje reconoció la dificultad del momento: “Mientras escribo esto, es difícil saber realmente qué sentir, pero por una vez (a la mayoría de la gente le sorprendería) ¡no tengo la respuesta, jaja!”, añadió.

“He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, abarcando tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo! Jugar al baloncesto para ganarme la vida ha sido una bendición increíble que también vino con mucha responsabilidad”, expresó. También reflexionó sobre el liderazgo y la competencia: “Lo asumí todo: lo bueno y lo malo. Como alguien que aprende toda la vida, el liderazgo es difícil y no es para los débiles. A algunos le gustas y a muchos no. Pero el objetivo siempre fue el objetivo, y mis intenciones siempre fueron sinceras (¡Caramba, me encanta competir!)”.

La decisión se produjo luego de que los Raptors oficializaran la terminación de su contrato, movimiento que se esperaba desde que el base llegó a la organización el 4 de febrero como parte de un traspaso a tres bandas con Los Angeles Clippers y los Brooklyn Nets. Desde entonces se sabía que era poco probable que el veterano disputara un solo partido con el conjunto canadiense.

Paul ya había anticipado el pasado 22 de noviembre que esta sería su última temporada en la liga. A lo largo de su carrera vistió los uniformes de New Orleans (2005-2011), Clippers (2011-2017 y nuevamente en 2025), Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, consolidándose como uno de los bases más influyentes de su generación.

Aunque nunca logró conquistar un campeonato de la NBA, su legado se sostiene en su liderazgo, su visión de juego y su consistencia a lo largo de 21 temporadas, cualidades que lo colocan entre los mejores armadores en la historia de la liga.

