El lado privado que Michael Douglas nunca quiso contar

El anuncio de sus memorias desató una oleada inmediata de atención. Michael Douglas prepara un libro que promete una mirada sin secretos a su vida profesional, personal y familiar.

El actor, recordado por títulos como “Bajos instintos” y “Wall Street”, anticipó un relato “sin tapujos” sobre su trayectoria y los episodios más difíciles que enfrentó fuera de cámara.

“Después de que me lo pidieran durante muchos años, finalmente he decidido que es hora de contar mi historia a mi manera”, expresó en un comunicado difundido por su editorial.

Aclaró además que no buscaba entregar “el resumen de los mejores momentos, ni la versión moldeada por los titulares o las cifras de taquilla, sino la real”. Con dos premios Oscar y cinco Globos de Oro, su carrera ha sido tan celebrada como escrutada.

Douglas reconoce la dualidad que marcó su vida: “He vivido una vida que se desarrolló en público y, al mismo tiempo, fui muy reservado, y eso marca una diferencia”. Para él, las memorias representan un intento de “devolver el foco a la verdad” y alejarse de la distorsión que pueda generar la fama.

El peso del legado y las heridas que no quiso suavizar

La sombra de su padre, Kirk Douglas, atraviesa buena parte del libro y Michael lo resume en una frase: “Esto trata acerca de dónde vengo, contra qué luché y lo que elegí para mí mismo”.

El editor en jefe de Grand Central Publishing, Colin Dickerman, subrayó la dimensión del testimonio: “Crecer a la sombra de una leyenda de Hollywood, navegar una carrera arriesgada que abarca seis décadas y enfrentar en privado problemas de salud y familiares en el centro de la atención pública. La vida de Douglas es una hazaña de perseverancia”, dijo según recogió “Daily Mail”.

Las memorias, escritas junto al periodista Michael Fleming Jr., examinan episodios sensibles, su rehabilitación por alcoholismo, la batalla contra un cáncer avanzado y los problemas de adicción y condena penal de su hijo Cameron Douglas.

También aborda su matrimonio con Catherine Zeta‑Jones, con quien lleva 25 años, una relación que superó las dudas iniciales sobre su solidez.

La editorial afirma que su vínculo “se ha convertido en una de las historias de amor más sólidas de Hollywood”. Juntos protagonizaron “Tráfico”, uno de los hitos compartidos en su carrera.

El libro recupera además su rol como Mensajero de la Paz para Naciones Unidas, nombramiento que recibió en 1998, y su activismo en favor del control de armas y el desarme nuclear.

Dickerman destacó nuevamente la honestidad del actor: “Que haya decidido contar su historia con tal sinceridad e intimidad es un regalo para sus seguidores y para todos quienes quieran tener un asiento de primera fila a los años más turbulentos y electrizantes de Hollywood”.

La autobiografía de Michael Douglas llegará a las librerías el 6 de octubre de 2026 en Estados Unidos, y ya está disponible para reserva.

