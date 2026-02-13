window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Florinda Meza reacciona al estreno de su documental: ‘Mi alma se sintió abrazada’

Florinda Meza, actriz mexicana, reaccionó a su documental "Atrévete a vivir", que asegura no es una respuesta para "Chespirito: sin querer queriendo"

Florinda Meza, actriz mexicana, habló de su documental.

Florinda Meza, actriz mexicana, habló de su documental.  Crédito: Mezcalent

Avatar de Julio Blanca

Por  Julio Blanca

Florinda Meza, actriz mexicana, compartió en su cuenta en Instagram un mensaje a propósito de su documental “Atrévete a vivir”, que fue estrenado en plataformas como Amazon Fire, Roku, Samsung TV y True TV Plus.

En su mensaje, la intérprete de Doña Florinda en El Chavo del 8 escribió: “Finalmente, igual que ustedes, pude ver el documental que Javier Doñates (Javi Domz) hizo sobre mí. Sólo les puedo decir lo siguiente: Gracias por su enorme esfuerzo. Una labor muy ardua para cualquier creador experto, mucho más para jóvenes que apenas están empezando”. 

Además, dedicó unas palabras a quienes han dado mensajes positivos sobre ella. “Gracias a todos los que hablaron de las cosas maravillosas que compartimos. Fue una gran sorpresa y mi alma se sintió abrazada por esos testimonios de gratitud y amistad verdadera”, afirmó. 

La artista también señaló: “Lo bueno de este documental es justo lo que dice el nombre: ¡Atrévete a vivir!… Porque sus creadores se atrevieron a hacerlo luchando contra mil obstáculos. Decidieron soñar y hacer realidad su sueño y ¡los felicito!”. 

Florinda Meza cree que lo único malo es que tuvo una vida tan larga , con miles de historias para contar, que no caben en una hora y 20 minutos. 

“Como todo trabajo, siempre se puede mejorar, pero lo que vale oro es la actitud, así nació este proyecto hace 5 años, como un material para motivar a jóvenes a luchar por alcanzar sus metas”, agregó. 

La mexicana aclaró que este documental no es una respuesta a Chespirito: sin querer queriendo, por el que recibió muchas críticas, ya que la señalaron de interferir en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández.

Sigue leyendo:
· Florinda Meza responde a críticas y revela detalles sobre la exesposa de Chespirito
· Florinda Meza responde a críticas sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños
· Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar ante el hate de las redes sociales

En esta nota

Florinda Meza
Trending
Contenido Patrocinado
Trending