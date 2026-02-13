Roman Anthony entrará al equipo de Estados Unidos al Clásico Mundial

Roman Anthony entrará al equipo de Estados Unidos que va al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Anthony reemplazará a Corbin Carroll, quien salió luego de una fractura en su mano.

Anthony deberá pasar el seguro médico para ser parte del Team USA que buscará la corona del Clásico Mundial, que comienza el 5 de marzo.

Roman Anthony is replacing Corbin Carroll on Team USA's roster for the 2026 World Baseball Classic if he passes his physical, per multiple reports pic.twitter.com/sm4RYxSfUv — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 13, 2026

Roman Anthony tuvo un promedio de bateo de .292 con 75 hits, 8 jonrones, 32 carreras impulsadas y 48 carreras anotadas en 71 juegos en 2025.

Anthony brilló con los Medias Rojas de Boston y, a pesar de ver acción en 71 encuentros, terminó como tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Americana.

El jardinero de Boston estuvo en 52 juegos como outfielder y 18 juegos como bateador designado. Mayormente jugó en el jardín derecho.

Roman Anthony llevará profundidad a Estados Unidos

Anthony brindará profundidad en los jardines de Estados Unidos, mientras se espera que Aaron Judge, Pete Crow Armstrong y Byron Buxton.

El Capitán Judge espera ocupar el jardín derecho, mientras que Pete Crow Armstrong jugará en el jardín central, luego de ganar el Guante de Oro en 2025 con los Cubs de Chicago.

Anthony y Buxton podrían rotar en algunos encuentros en el jardín izquierdo durante la primera fase de cuatro juegos.

Estados Unidos debuta el 6 de marzo ante la selección de Brasil en el Daikin Park de Houston. El primer juego de exhibición como preparación al torneo será el 3 de marzo ante los Gigantes de San Francisco.

El equipo dirigido por Mark DeRosa luce como uno de los favoritos después de llevar a los ganadores del Cy Young, Tarik Skubal y Paul Skenes, mientras que a la ofensiva están Judge, Cal Raleigh y Bobby Witt Jr.

El grupo lo comparte con México, Brasil, Gran Bretaña e Italia. Los dos mejores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda.

