Rosalía arrasa con su nuevo videoclip “Sauvignon Blanc”

El pulso de la música global volvió a sacudirse con el estreno del nuevo videoclip de Rosalía “Sauvignon Blanc”, el tercer lanzamiento audiovisual de su álbum “LUX” tras “Berghain” y “La perla”, ambos ya convertidos en fenómenos de reproducción.

La propuesta arranca con la cantante tendida boca abajo en medio del desierto, mientras se intercalan destellos desde el interior de un Rolls Royce que termina envuelto en llamas.

El cierre apuesta por un guiño muy interesante con la artista levitando sobre el paisaje como si una fuerza invisible la desprendiera del mundo material.

El responsable de esta mirada es el polifacético creador estadounidense Noah Dillon, director del videoclip y también autor de la portada del disco y de la estética angelical que la catalana ha desplegado en sus presentaciones más recientes.

Las imágenes marcan la introspección de una letra que declara: “Sé que mi paz / Yo me ganaré / Cuando no quede na’ / Nada que perder”. Según un comunicado de Sony Music, el video “explora la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa, en la que la intimidad emocional y espiritual se convierte en la verdadera moneda de cambio”.

Un estreno que avanza como un fenómeno digital

El lanzamiento se anunció por sorpresa en plataformas y redes el miércoles 11 de febrero, logrando que más de 10,000 personas siguieran el estreno en directo desde el canal oficial en YouTube.

En sólo diez minutos ya sumaba más de 25,000 visualizaciones y, en cuestión de horas, ya en casi 48, sobrepasaba el millón de vistas.

El patrón para ella, sin embargo, ya es familiar. “Berghain” supera los 37 millones de vistas y “La perla”, la canción más escuchada de LUX, rebasa los 47 millones.

Pero el estreno no llega aislado. A pocas semanas del inicio de su gira internacional, Rosalía ajusta con precisión su narrativa visual y su estrategia de impacto. La primera fecha será en Francia el 16 de marzo, para luego presentarse en Madrid, Barcelona, Miami, Londres, Ámsterdam, Berlín y Lisboa.

Desde sus primeros lanzamientos, la catalana ha mostrado una habilidad singular para convertir cada movimiento artístico en un acontecimiento global. “Sauvignon Blanc” no sólo expande ese universo creativo sino que vuelve a mostrar que su fuerza visual es tan decisiva como su música y que su base de seguidores responde con una fidelidad masiva.

Por si fuera poco, también se reveló que Rosalía será la protagonista de la portada de primavera 2026 de Vogue Estados Unidos.

