Rosalía revela lo más decepcionante que hizo una expareja: “Me fui y nunca más volví”

La cantante Rosalía reveló una desagradable experiencia que vivió con una expareja y que la dejó en completo estado de shock. La artista española se sinceró sobre algunos detalles de su vida personal durante su participación en el pódcast de Soy una pringada, ‘Special People Club’.

Durante una relajada charla mientras la artista maquillaba a la conductora del podcast Etsy Quesada, Rosalía fue cuestionada sobre qué fue lo más decepcionante que ha hecho un hombre con ella. Fue entonces cuando la artista contó una anécdota de su vida amorosa, pero no mencionó el nombre de la persona involucrada.

“Es difícil de encontrar, pero te voy a decir una que no se me ha olvidado. Tenía un novio que era un poco código Morse emocional. No había manera”, comenzó describiendo la artista a la persona protagonista de esta historia.

Rosalía relató que llevaba varios años saliendo con esta persona y rompieron, aunque no reveló detalles de quién decidió poner fin a la relación. “Llevábamos unos años, pero rompimos. Entonces, lo típico, que tienes una recaída en la semana después de haber roto. Estábamos en ‘la situación’ que tú te puedes imaginar; en un momento dado va y me suelta: ‘Cómo he echado de menos a mi ****‘, relató la artista, recordando el shock que le causaron esas palabras.

“Tuve un novio de varios años que era código morse emocional, rompimos y a la semana nos volvimos a ver y me dijo ‘Cómo he echado de menos a mi PVT4’. Me quedé en shock, me fui y nunca más volví.” pic.twitter.com/q5tNDeKNwV — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) February 10, 2026

“Cuando me dice eso me quedo fría, helado de fresa. No, plano cartesiano, aguda, grave, esdrújula, horrible, fatal… y muerta perdida. No pude ni reaccionar. Me quedé muy, muy, chocada”, dijo la cantante ante el asombro de la conductora.

“Yo lo que hice, te explico. Cuando pude reaccionar, me levanté, me fui y nunca más volví, obviamente. Yo nunca se lo he perdonado eso”, ha confesado Rosalía.

Aunque la cantante no quiso decir el nombre del hombre en cuestión, en redes sociales los usuarios especularon sobre quién podría ser el protagonista de esta historia, por lo que surgieron nombres como Rauw Alejandro, C Tangana o Jeremy Allen White.

