El “Efecto Netflix”: Cómo la alta cocina coreana conquistó el mundo

Cuando el chef surcoreano Jun Lee abrió su restaurante SOIGNÉ en Seúl hace 13 años, explicar lo que significaba la alta cocina era parte de su trabajo diario. En aquel entonces, los clientes pedían platos a la carta en su establecimiento de “cocina moderna de Seúl”, que solo sirve un menú de degustación, o se impacientaban por los tiempos de espera de una experiencia de este tipo.

Hoy, la realidad de Lee es distinta. Los comensales ya no cuestionan el formato, sino que muestran un interés profundo por las combinaciones de sabores, las técnicas de cocina y la filosofía detrás de sus creaciones.

El impacto de “Culinary Class Wars”

El chef Jun Lee prepara comida para una foto en su restaurante SOIGNÉ en Seúl, Corea del Sur, el jueves 29 de enero de 2026. Crédito: AP

Expertos culinarios coinciden en que este cambio de mentalidad ha sido impulsado por el éxito masivo de la serie de Netflix “Culinary Class Wars” (Guerra de Clases Culinarias). El programa enfrenta a aclamados chefs de la “cuchara blanca” (estrellas Michelin) contra los talentos emergentes de la “cuchara negra”.

Récord de audiencia: La segunda temporada debutó en el número 1 de la lista Global Top 10 de Netflix.

La segunda temporada debutó en el de la lista Global Top 10 de Netflix. Frenesí de reservas: En plataformas como CATCHTABLE , las reservas en los restaurantes participantes aumentaron un 303% tras el estreno.

En plataformas como , las reservas en los restaurantes participantes aumentaron un tras el estreno. Demanda explosiva: En un evento temporal en Seúl, 450.000 personas compitieron por apenas 150 plazas disponibles.

Transformaciones: del fogón a la fama

Para chefs como Kim Sung-woon, de Table for Four, la vida ha dado un giro de 180 grados. Las reservas se han triplicado y el chef ahora es tratado como una auténtica celebridad, recibiendo cartas de admiradores jóvenes y constantes peticiones de fotografías.

Este fenómeno ha logrado algo inédito: que el público local desplace a los turistas. En SOIGNÉ, los surcoreanos reservan con tanta rapidez que los visitantes extranjeros a menudo no logran conseguir una mesa.

Redefiniendo la cocina coreana moderna

La serie ha sido vital para posicionar la cocina coreana con técnicas de alta gama. Para el chef Lee, la identidad cultural no se trata solo de ingredientes:

“La cultura gastronómica coreana no se trata de recetas específicas, sino de los hábitos de vida acumulados que la gente ha creado”.

Un ejemplo de esto es su plato estrella, Hanwoo y Banchans. Mientras que en Occidente el banchan (guarniciones) podría verse como algo opcional, en la cultura coreana es el alma de la mesa; sin él, la comida está incompleta.

Desafíos para el futuro

A pesar del auge, la industria enfrenta retos importantes:

Escasez de personal: Tras la pandemia, falta personal de servicio capacitado que crezca al ritmo de los chefs. Competencia intensa: El mercado es ahora más próspero, pero mucho más exigente. Sostenibilidad del interés: El reto será mantener la relevancia más allá del hype de las redes sociales.

Con información de AP

