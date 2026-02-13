Steven Spielberg donó $25,000 dólares a la esposa de James Van Der Beek

El mismo día que se confirmó la muerte de James Van Der Beek, los amigos del actor decidieron crear una campaña GoFundMe para recaudar dinero que apoye económicamente a su esposa Kimberly Van Der Beek y a sus seis hijos.

La recaudación ha sido superada en pocas horas e incluso ha pasado la cifra a la que se quería llegar inicialmente. Entre los donantes a la campaña resalta el cineasta Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw, quienes dieron un aporte de $25,000 dólares.

Aunque Spielberg nunca dirigió a Van Der Beek, sí existe una relación entre ellos. Esta nació en la serie ‘Dawson’s Creek’ que el actor protagonizó, pues su personaje, Dawson Leery, era un aspirante a director de cine obsesionado con Steven Spielberg. El cineasta ganador del Oscar siempre fue consciente del homenaje que se le hacía en al serie a través de este personaje.

La cifra que se quería recaudar era de $1.5 millones de dólares, pero hasta este momento se ha logrado alcanzar la cifra de $2.1 millones de dólares. En la misma campaña se explica que este dinero será usado por la viuda Van Der Beek para pagar gastos básicos, facturas y la educación de sus seis hijos.

James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer en 2023. Crédito: Richard Shotwell | AP

También se explica que la familia entró en una mala situación financiera al pasar tres años luchando contra el cáncer colorrectal que le fue diagnosticado al actor en agosto del 2023. Durante todo este tiempo, la familia tuvo que centrarse en la enfermedad, lo cual requería dinero y además un desgaste físico y emocional para todos.

Al pasar la cifra deseada, los creadores de la campaña añadieron un nuevo mensaje de agradecimiento: “Gracias de todo corazón por apoyar a James y a su hermosa familia. Su generosidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras. En medio de un profundo dolor, su apoyo ha sido una luz. Nos recuerda que el amor es real, que la comunidad es fuerte y que el espíritu de James sigue uniendo a la gente”.

Otros directores también se han unido a la campaña. Por ejemplo, Jon M. Chu, Wicked: For Good, donó $10,000 dólares, y la ganadora del Oscar Zoe Saldana hizo una donación $2,500 mensuales.

