Fátima Bosch habla de la importancia de erradicar tabúes sobre la neurodivergencia

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, habló de la importancia de normalizar la neurodivergencia y la salud mental, rompiendo tabúes para educar y sensibilizar a la sociedad.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, la reina mexicana de belleza indicó: “Es muy importante normalizar hablar de esos temas de la neurodivergencia, la salud mental… hay tabúes que son incómodos, nadie quiere hablar de las cosas incómodas, pero se tiene que hablar para educar a la sociedad”.

La modelo también comentó: “A mí de niña me hubiera encantado poder ver a alguien hablando de esto con tanta libertad, sin pensar que fuera un defecto… si ella lo logró, entonces yo también puedo”.

La Miss Universo afirmó que tiene muy clara su labor como reina de belleza y por eso aprovecha al máximo esta plataforma pese a las críticas que recibe. “Lo que me ayuda a manejar la presión es saber que tengo un propósito claro: que estoy aquí para usar esa corona para las causas sociales que me interesan y darles ese foro“.

“Es un honor, es una responsabilidad y sobre todo un compromiso de todos los días mejorar en todos los aspectos para usar esta corona para poder traer un mensaje positivo”, destacó.

Fátima Bosch habla de sus próximos proyectos

La joven comentó también cómo alimenta su espiritualidad para hacer todo lo que se propone: “Yo creo que todos nacemos con un propósito… en mi caso, yo creo que no hay nada que el dinero, la fama o ambientes vacíos puedan llenar en el corazón. Y para mí eso es Dios”.

Acerca de su futuro profesional, afirmó que no se ve en la industria del entretenimiento, al menos por ahora: “A mí lo que me encanta es la filantropía. A mí me encantaría poder consolidar y hacer una fundación, seguir trabajando por esas causas sociales”.

