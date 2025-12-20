Miss Jamaica 2025 habló de su recuperación tras su caída en el Miss Universo

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, el pasado 19 de noviembre tuvo una caída del escenario del Miss Universo durante la gala preliminar y, desde entonces, su estado de salud fue crítico y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Tailandia. Ahora, por primera vez y desde su país, decidió hablar sobre su experiencia; por ello, empezó dando las gracias a todos los que la ayudaron.

“En un momento que exige tranquilidad y sanación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar que me rodea. Extiendo mi más sincero agradecimiento a mi familia, amigos, por cada oración elevada en mi nombre por mis compatriotas jamaicanos, y a aquellos que me acompañaron en los momentos visibles e invisibles”, explicó en una publicación de Instagram.

Además, la reina de belleza de 28 años aprovechó para agradecer a los especialistas en el área de la salud que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para su pronta recuperación, así como también dio las gracias a las autoridades que la ayudaron a llegar a su hogar sin tantas complicaciones después de todo lo que ocurrió en Tailandia.

“Estoy profundamente agradecida a los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, al equipo que me acompañó a casa, y al personal del aeropuerto, incluido el del Aeropuerto Internacional Norman Manley, así como a los miembros de la Policía de Jamaica, que me ayudaron a reducir el estrés del viaje. También doy las gracias al equipo de @officialmissuniversejamaica y a @thejamaicatouristboard por hacer los arreglos necesarios para que me recibieran”, agregó en su comunicado.

Henry recalcó que sigue en proceso de recuperación, dado que fue diagnosticada con una hemorragia dentro del cerebro; sin embargo, se mostró optimista ante la circunstancia y recalcó que, por complejas que sean las cosas, siempre buscará seguir adelante. Ella no quiso revelar mayores detalles, pero no descartó hacerlo más adelante.

“Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, sino que la refinan. Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, después de la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio. La luz persiste”, agregó.

