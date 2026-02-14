Ryan García multado por el CMB tras incumplir regla de peso a días de su pelea con Mario Barrios

El peleador estadounidense Ryan García cumplió finalmente con el control de peso previo a su combate, aunque no lo hizo dentro del plazo establecido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El organismo sancionador decidió imponer una multa económica y emitir una advertencia formal tras el retraso.

García fue sancionado con una multa de $5.000 dólares por no presentar a tiempo el video obligatorio del control de peso a 14 días. Esta norma busca garantizar la seguridad de los boxeadores antes de disputas titulares.

El reglamento exigía que el exaspirante demostrara estar dentro del cinco por ciento del límite pactado de 147 libras para su pelea contra el campeón welter del CMB, Mario Barrios. La evidencia llegó tarde, pero permitió mantener el combate en pie.

El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, notificó al equipo del púgil que el campeón sí había cumplido con la norma en la fecha estipulada. El dirigente advirtió además que el incumplimiento podía derivar en sanciones mayores si persistía el retraso.

Oportunidad de redención para Ryan García

En abril de 2024, antes de enfrentar a Devin Haney por el título superligero del CMB, el californiano falló estrepitosamente el peso, llegando muy por encima del límite acordado.

Lo que parecía una noche redonda, con tres caídas y una victoria por decisión mayoritaria, se convirtió en pesadilla: días después dio positivo por ostarina, el resultado fue cambiado a No Contest y recibió una suspensión de un año, además de perder una bolsa superior a $1.1 millones de dólares.

Su regreso en mayo de 2025 ante Rolando Romero en Times Square tampoco trajo buenas noticias, perdió por decisión unánime y quedó fuera de la conversación titular hasta ahora. El CMB, que lo había suspendido por su comportamiento errático y declaraciones racistas, levantó la sanción y lo aprobó como retador en el peso welter, donde el próximo sábado 21 de febrero, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, García buscará redimir su carrera ante Mario Barrios.

Ambos peleadores están sujetos a controles antidopaje aleatorios a través de VADA, y hasta ahora no han reportado problemas. El próximo control de peso será este sábado 14 de febrero, cuando deberán estar a no más del 3% por encima de las 147 libras.

