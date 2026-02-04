Bridgerton reveló sus protagonistas para temporadas 5 y 6

Los Bridgerton continúa afinando su camino dentro de Netflix, y esta vez el adelanto no llegó con un tráiler ni una foto promocional, sino con un gesto cargado de intención de su showrunner, Jess Brownell.

En pleno estreno de la cuarta temporada en París, la creadora confirmó qué miembros de la familia tomarán la posta en las futuras entregas.

La serie, basada en la saga romántica de Julia Quinn, ha convertido cada temporada en un retrato íntimo de un Bridgerton distinto. Desde la ingenuidad luminosa de Daphne en la primera entrega hasta el arco emocional de Anthony, Colin y ahora Benedict, la producción ha sabido expandir la familia sin agotar su encanto.

Su cuarta temporada estrenó su primera parte el 29 de enero y ya dejó pistas claras de hacia dónde va el universo que Shondaland ha construido en la plataforma.

Te puede interesar: Carlos Adyan celebra al estilo Bridgerton sus 30 años

Un guiño en forma de pañuelo y una confirmación esperada

Aunque la serie bebe de las novelas de Quinn, su orden narrativo no sigue al pie de la letra la estructura literaria. De ahí que cada confirmación sobre el futuro del clan se convierta en tema de conversación.

Esta vez, Brownell decidió jugar un poco con la prensa: durante la alfombra roja en el Palais Brongniart, llevaba dos pañuelos de bolsillo blancos bordados con las letras E y F.

La pista no tardó en tomar forma cuando la showrunner lo explicó: “Los dos personajes con las iniciales en mis pañuelos de bolsillo tendrán temporadas en la quinta o sexta. ¿En qué orden? No lo sé”. Con esa frase, resolvió la duda principal: Eloise y Francesca Bridgerton serán las protagonistas de las próximas entregas, aunque por ahora queda en misterio cuál de las dos llegará primero.

Lee también: ‘Mercy’ de Chris Pratt pasa a liderar la taquilla estadounidense

El gesto, sutil pero efectivo, no solo alimentó el entusiasmo de los seguidores; también confirmó lo que muchos esperaban desde hace tiempo, especialmente tras ver cómo Eloise ha ganado terreno narrativo y cómo Francesca ha comenzado a tomar protagonismo en los capítulos recientes.

El presente inmediato de la serie: la segunda parte de la temporada 4

Mientras las próximas temporadas toman forma, el fandom tiene una fecha clara en el calendario: el 26 de febrero de 2026, día en que se estrena la segunda parte de la cuarta temporada en Netflix.

Con Benedict al centro de la historia, esta entrega ha buscado explorar una faceta más libre del personaje, preparando el terreno para las tramas que puedan conectar con el futuro de Eloise y Francesca.

Sigue leyendo:

Oscar 2026: ¿Dónde ver todas las nominadas a Mejor Película?

‘Skyscraper Live’ de Alex Honnold alcanza las 6.2 millones de visualizaciones en Netflix

Netflix estará a cargo de la adaptación de ‘Gundam’ con Sydney Sweeney y Noah Centineo