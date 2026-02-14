Trump advierte con imponer identificación con fotografía para votantes en elecciones intermedias

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con imponer el requisito de que los electores estadounidenses presenten una identificación con fotografía antes de poder votar en las elecciones de mitad de periodo en noviembre de este año.

El mandatario republicano insistió en que impulsará el cambio incluso si el Congreso no logra aprobar la ley Save America, aprobada por la Cámara de Representantes a inicios de semana, pero enfrenta una difícil batalla en el Senado.

El proyecto de ley impondría un requisito nacional de identificación con foto para votar, aparte de exigir una prueba de ciudadanía para registrarse y limitar radicalmente el voto por correo.

“¡Habrá identificación de votantes para las elecciones intermedias, ya sea aprobada por el Congreso o no!”, publicó Trump el viernes en la tarde, luego de hablar con las tropas en Fort Bragg.

The Democrats refuse to vote for Voter I.D., or Citizenship. The reason is very simple — They want to continue to cheat in Elections. This was not what our Founders desired. I have searched the depths of Legal Arguments not yet articulated or vetted on this subject, and will be… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 13, 2026

“Además, el pueblo de nuestro país insiste en la ciudadanía y en no votar por correo, con excepciones por motivos militares, discapacidad, enfermedad o viajes”, añadió el primer ejecutivo, falsamente, ya que no hay una mayoría popular para prohibir el voto por correo.

De hecho, existe una encuesta hecha en 2025 en la que se mostraba exactamente lo contrario de lo que dice Trump: el 58% de los estadounidenses están de acuerdo en permitir que cualquier elector emita su voto por correo si así lo quiere, informó The Guardian.

Los esfuerzos del mandatario para imponer requisitos de identificación de votantes posiblemente enfrentarán desafíos legales inmediatos, ya que la Constitución de Estados Unidos deja la realización de las elecciones en manos de cada estado.

Sin embargo, Trump aseguró haber “examinado a fondo los argumentos legales aún no articulados ni examinados sobre este tema, y ​​presentará uno irrefutable” que permitiría al gobierno federal tomar un control sin precedentes de las elecciones estatales. Pero en una segunda publicación, brindó más exageración que hechos reales, en una larga diatriba salpicada de palabras en mayúsculas.

“No podemos permitir que los demócratas sigan impunes sin identificación de votantes. Son unos tramposos horribles y deshonestos”, escribió Trump.

“Si no logramos que el Congreso lo apruebe, existen razones legales por las que esta estafa no está permitida. Las presentaré en breve, mediante una Orden Ejecutiva”, agregó.

“Espero que la Corte Suprema se dé cuenta, mientras revisa ‘minuciosamente’ el tema muy simple de los aranceles que salvan al país… que estos demócratas corruptos y perturbados, si alguna vez llegan al poder, no solo agregarán dos estados a nuestra lista de 50, con todo el bagaje que eso conlleva, sino que también LLENARÁN LA CORTE”, publicó el presidente.

We cannot let the Democrats get away with NO VOTER I.D. any longer. These are horrible, disingenuous CHEATERS. They have all sorts of reasons why it shouldn’t be passed, and then boldly laugh in the backrooms after their ridiculous presentations. If it weren’t such a serious… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 13, 2026

El republicano argumentó por mucho tiempo que un fraude electoral sistemático contribuyó a su derrota en los comicios presidenciales de 2020, pese a que no hay evidencias que apoyen esa afirmación.

En 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que exige presentar una prueba de ciudadanía para registrarse para votar e impide que los estados acepten papeletas de voto por correo recibidas después de las elecciones, incluso si tienen matasellos anteriores.

Un juez federal bloqueó el requisito de ciudadanía en octubre, alegando que el presidente “carece de autoridad para ordenar tales cambios”.

Sigue leyendo:

• Congreso aprueba el SAVE Act impulsado por Trump: ¿cómo afectaría las elecciones federales en EE.UU.?

• Trump insiste en que las elecciones en EE.UU. están “amañadas” y son “fraudulentas”

• Trump pide al Congreso aprobar la Ley SAVE para endurecer requisitos de voto en EE.UU.