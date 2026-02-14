Viva el amor: primer San Valentín de varias parejas famosas

El calendario apenas estrenó febrero y algunas parejas recién formadas se prepararon para su primer Día de los Enamorados.

Después de un 2025 que dejó nuevos vínculos en el mundo del entretenimiento, este 14 de febrero marca el primer San Valentín público, o privado, según el caso, para varias celebridades dispuestas a estrenar una etapa sentimental.

Jennifer Aniston y Jim Curtis, un romance que salió de las sombras

La historia entre Jennifer Aniston y Jim Curtis comenzó lejos de las cámaras, en un viaje a Mallorca en julio de 2025. La confirmación oficial llegó meses después, cuando ambos aparecieron juntos en la alfombra roja de Elle’s 2025 Women in Hollywood. Desde entonces, la curiosidad por su relación no ha hecho más que crecer.

El hipnoterapeuta dio más detalles en una entrevista con el programa “Today”, donde recordó cómo inició todo: “Nos llevó mucho tiempo, charlamos largo rato y nos hicimos cercanos”. Y aunque no aclaró si este es técnicamente su primer San Valentín, sí dejó claro que lo viven públicamente por primera vez.

Cuando le preguntaron cuánto llevaban juntos, respondió con una frase que mantuvo el misterio: “Mucho tiempo, meses ahora, casi cerca de un año”.

Eiza González y Grigor Dimitrov, un flechazo que llegó a Cannes

La relación entre la actriz mexicana y el tenista búlgaro se hizo oficial en mayo de 2025, justo cuando él celebraba su cumpleaños 34 y coincidían en el evento “Women in Cinema” durante el Festival de Cannes. Fue entonces cuando Eiza dejó ver sin filtros lo enamorada que estaba porque en redes lo llamó “su persona favorita” y “el hombre de mis sueños”.

Con esa declaración pública, quedó claro que esta pareja celebró su primer 14 de febrero con entusiasmo.

Jessica Alba y Danny Ramírez, una nueva etapa tras un año de cambios

El 2025 fue un año de transición para Jessica Alba, que anunció el fin de su matrimonio a comienzos de ese año. Meses más tarde, su nombre comenzó a vincularse con el actor Danny Ramírez.

En julio fueron captados juntos en Cancún y, tras semanas de especulación, oficializaron su relación en noviembre al posar juntos en la gala “Baby2Baby” y compartir fotos cariñosas en redes.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian, la pareja que evita confirmaciones

El caso más reciente, y quizá el más comentado, es el de Lewis Hamilton y Kim Kardashian. Sucesivas apariciones juntos, desde escapadas en Reino Unido hasta una estancia en París y su presencia en el Super Bowl LX, dispararon los rumores.

Cuando los periodistas intentaron obtener una confirmación durante una sesión de preguntas en Bahréin, el piloto de Ferrari mantuvo su posición: “No voy a comentar sobre eso. Es un asunto privado”.

La reacción fue narrada por Ted Kravitz, periodista de “Sky Sports”, quien detalló: “Le preguntaron: ‘¿Disfrutaste más de tu compañía que del partido del Super Bowl?’ Y él dijo: ‘Es mi vida privada. No voy a hablar de eso’”.

Aún sin confirmación explícita, lo que sí parece evidente es que la fecha los encontró celebrando juntos, lejos de los micrófonos.

