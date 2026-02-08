Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en el Super Bowl LX en medio de rumores de romance

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la empresaria Kim Kardashian asistieron juntos al Super Bowl LX este 8 febrero en medio de rumores de que está iniciando una relación.

Antes del inicio del partido entre los New England Patriots y Seattle Seahawks en el Super Bowl XL, las cámaras captaron a Kim Kardashian y a Lewis Hamilton charlando animadamente en uno de los mejores asientos del Levi’s Stadium.

Aunque no se mostraron actitudes románticas, esta primera aparición pública de ambos en un evento aviva los rumores de que están en una relación.

Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Justine Skye, Tyler, The Creator e mais amigos durante o #SuperBowlLX no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia. (08/02) pic.twitter.com/tgqaEebvuT — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) February 9, 2026

Estos rumores surgieron luego de que ambos fueron captados hace semanas en varias salidas privadas. El pasado 2 de febrero, ambos fueron captados por TMZ llegando juntos a un hotel en París. Esta salida ocurrió semanas después de que fueron vistos juntos disfrutando de unos días de descanso en el lujoso hotel y club de campo Estelle Manor, en los Cotswolds, Reino Unido. Ambos habrían disfrutado de las instalaciones y un masaje en pareja.

Hasta el momento, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton han confirmado su relación ni tampoco han hablado al respecto.

Kim Kardashian estuvo casada con el rapero Kanye West, con quien tuvo cuatro hijos. La pareja se casó en 2014 y se formalizó su divorcio en 2022. Luego de su polémico divorcio con Kanye West, Kim Kardashian tuvo una relación con el comediante Pete Davidson desde 2021 hasta 2022.

Lewis Hamilton, en cambio, ha estado relacionado con muchas celebridades, pero no ha confirmado una relación con nadie ni tampoco se ha casado. El piloto ha sido blanco de rumores de relación con figuras como Shakira, Bárbara Palvin, Gigi Hadid, Sofía Richie, Winnie Harlow, Rita Ora, Rihanna, Kendall Jenner, entre otras.

Sigue leyendo: