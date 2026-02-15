‘Cumbres Borrascosas’ lidera la taquilla en su fin de semana de estreno

Aunque aún no ha terminado su primer fin de semana, la película ‘Cumbres Borrascosas’ logró liderar la taquilla en Estados Unidos durante el viernes 13 de febrero, día en que estrenó a nivel mundial. Según reportes, acumuló $11 millones de dólares en 3,682 cines norteamericanos.

Su liderazgo no es de extrañar, pues durante las últimas semanas su tráiler y las apariciones de Jacob Elordi y Margot Robbie en eventos han sido motivo de comentarios en medios de comunicación y redes sociales.

Elordi y Robbie son los protagonistas de la adaptación que la cineasta Emerald Fennell hizo sobre el clásico de Emily Brontë, publicado en 1847. Algunos de los comentarios en redes sociales se han centrado en que los adelantos no parecen mostrar lo que es el libro, pero en una entrevista para ‘Hello!’, Fennell dijo que esta “una versión que recuerdo haber leído y que no es del todo real, y una versión en la que quería que pasaran cosas que nunca pasaron. Así que es Cumbres Borrascosas y, al mismo tiempo, no lo es”.

Por otro lado, Robbie ha explicado que esta versión busca “hacerte sentir de la misma forma que el libro la hizo sentir a ella cuando lo leyó”.

Además del estreno de ‘Cumbres Borrascosas’, la taquilla de este fin de semana también ha sido para ‘GOAT’ y ‘Crime 101’.

Tomando en cuenta las cifras recaudadas el viernes, la película animada ‘GOAT’ ocupa el segundo puesto. Este film de Sony es producido por la superestrella de la NBA Stephen Curry. Cuenta la historia de Will, una cabra de baja estatura que sueña con jugar profesionalmente a un deporte llamado rugibolay (baloncesto). Recaudó $7.1 millones de dólares en Estados Unidos en 3,863 salas.

Con $3.9 millones de dólares en 3,161 salas, el tercer lugar lo ocupa ‘Crime 101’, protagonizada por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan y Halle Berry. La película fue dirigida por Bart Layton y se basa en la novela Don Winslow.

‘Variety’ también ha informado que se espera que, al cerrar el fin de semana, ‘Cumbres Borrascosas’ logre recaudar $40 millones de dólares y ‘GOAT’ aspira a llegar a los $25 millones de dólares.

