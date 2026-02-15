Expulsan a Parker Kingston de Brigham Young University tras arresto por supuesta violación

Tras ser arrestado por un delito grave de supuesta violación en primer grado, la Brigham Young University decidió expulsar a su estrella Parker Kingston.

El pasado viernes, en un comunicado, la institución informó que el receptor abierto ya no es estudiante en la escuela privada de Utah tras ser arrestado por un delito grave de violación en primer grado.

“A partir del viernes, Parker Kingston ya no es estudiante en la Universidad Brigham Young y ya no es miembro del equipo de fútbol BYU“, dijeron.

Ese mismo viernes, el jugador de 21 años compareció de forma remota desde la cárcel ante el tribunal en St. George. El juez John Walton dijo haber encontrado pruebas de que Kingston era un peligro para la comunidad.

Aun así, Walton permitió que Kingston fuera liberado el viernes con una fianza de $100.000 con $10.000 dólares en efectivo pagados inmediatamente al tribunal después de que fuera detenido inicialmente sin fianza.

De momento, la estrella de fútbol universitario no puede tener contacto con la presunta víctima; no debe tener acceso a redes sociales y, de forma obligatoria, se le impuso el uso de un monitor de tobillo GPS para asegurarse de que no regrese al suroeste del condado de Utah.

Kingston fue detenido luego de una investigación de casi un año que comenzó cuando una mujer de 20 años denunció una supuesta agresión sexual a oficiales en St. George Regional Hospital.

Según la versión de la presunta víctima, Kingston la agredió sexualmente el 23 de febrero de 2025. El arresto se dio días después de que Parker anunciara públicamente su compromiso en la pantalla gigante del partido de baloncesto de BYU.

Se trata del segundo jugador de BYU que recibe una acusación de violación en los últimos meses. El pasado mes de mayo, el exmariscal de campo Jake Retzlaff fue acusado de violación.

Sin embargo, hay diferencias en ambos casos. El Retzlaff fue una demanda civil, no penal como la de Parker. A Retzlaff se le permitió permanecer en el programa mientras la situación se resolvía sola.

No obstante, Kingston, al enfrentar cargos penales, fue expulsado de inmediato. Aunque no hubo condena y pudo librarse del conflicto legal, Jake enfrentó una larga suspensión por violar el código de honor de BYU, que prohíbe el sexo prematrimonial.

La universidad privada ubicada en Provo, Utah, es administrada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tiene un estricto código de honor para estudiantes que prohíbe todas las relaciones sexuales fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer.

El prospecto de 21 años fue el receptor principal de BYU en 2025 y regaló estadísticas como: 924 yardas, cinco touchdowns y 66 pases capturados. Si es condenado, podría cumplir cadena perpetua.



