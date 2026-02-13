Nikola Topic se estrenó en la NBA cuatro meses después de vencer un cáncer testicular [Video]

El base serbio, Nikola Topic, debutó en la NBA el jueves por la noche con el Oklahoma City Thunder tras someterse a un tratamiento contra un cáncer testicular.

Más de un año y medio después de ser elegido con el puesto 12 del Draft 2024, el joven base del Oklahoma City Thunder disputó sus primeros minutos en la NBA, y recibió una ovación que reflejó el impacto de su regreso tras una gran historia de superación.

El debut marcó el final de un largo camino de obstáculos médicos. En mayo de 2024, cuando aún jugaba en el Estrella Roja, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo dejó fuera de su temporada de novato.

Y cuando ya se preparaba para volver a la cancha tras la rehabilitación, llegó un diagnóstico desalentador: cáncer testicular. Topic se sometió a una operación y a un proceso de quimioterapia que le permitió recuperarse.

Nikola Topic fue drafteado en 2024.



Sufrió una grave lesión de ligamento anterior cruzado en su rodilla izquierda y superó un cáncer testicular.



Gran ovación tras su ingreso

En su estreno oficial con el Oklahoma City Thunder, Topic ingresó al final del primer cuarto y anotó su primera canasta con un tiro en suspensión cerca de la línea de tiros libres.

Acabó con dos puntos, un rebote y una asistencia en 12 minutos, números modestos pero simbólicos considerando su inactividad y el proceso físico posterior a la quimioterapia.

Mark Daigneault, entrenador de los Thunder, destacó que el base todavía está en una fase inicial de recuperación y subrayó que el impacto del tratamiento oncológico es “realmente notable”, por lo que el cuerpo técnico será prudente con su progresión.

Considerado uno de los talentos más prometedores, Topic encara ahora una nueva etapa. Más allá de las estadísticas, su regreso a la cancha ya representa una victoria personal y deportiva que ha sido celebrada en toda la competición estadounidense.

