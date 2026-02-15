La “patinadora influencer” Jutta Leerdam suma dos medallas en patinaje de velocidad en los JJ.OO de Invierno

La neerlandesa Jutta Leerdam volvió a ser protagonista en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, donde conquistó la medalla de plata en la prueba de 500 metros de patinaje de velocidad.

Aunque no partía como favorita, la bicampeona mundial firmó una actuación sólida que confirmó su estatus entre las grandes figuras del circuito.

Leerdam registró un tiempo de 37.15 segundos, pero no pudo superar a su compatriota Femke Kok, quien detuvo el cronómetro en 36.49 para establecer un nuevo récord olímpico y quedarse con la medalla de oro. El podio lo completó la japonesa Miho Takagi, tercera con 37.27.

La neerlandesa ya había ganado el oro en los 1,000 metros, su prueba predilecta, en estos mismos Juegos.

Talento y magnetismo

Más allá del resultado, Leerdam volvió a acaparar la atención mediática. Con más de cinco millones de seguidores en Instagram, la patinadora de 27 años es una de las atletas más influyentes del deporte invernal, combinando éxitos en la pista con una potente presencia en redes sociales.

Su relación con el youtuber y boxeador Jake Paul también ha aumentado su visibilidad global.

