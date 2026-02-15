Piden $7.65 millones de dólares por antiguo hogar de Estella Getty en Los Ángeles

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Hollywood Hills, California, que en el pasado fue habitada por la actriz Estella Getty, recordada por interpretar a Sophia Petrillo en la serie ‘Golden Girls’, la cual fue emitida desde 1985 hasta 1992.

La propiedad está actualmente disponible por $7.65 millones de dólares. Aunque se sabe que vivió en la propiedad, no se tienen datos específicos de cuántos años fue su hogar o si vivió allí hasta su muerte el 22 de julio de 2008.

En el listado, disponible en la página web de ‘The Agency’, se destaca que la casa es “excepcionalmente privada, meticulosamente mantenida y completamente renovada, la propiedad es ideal para disfrutar del entretenimiento tanto en interiores como en exteriores durante todo el año”.

La casa tiene una extensión de 4,553 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Del interior, los agentes de bienes raíces encargados de la venta mencionan “un vestíbulo de mármol blanco y negro y a una sala de estar con un escalón bajo, un ventanal mirador, molduras de corona y una antigua chimenea de leña de mármol francés”.

La propiedad ocupa un lote de medio acre y su construcción data del siglo pasado, pero igualmente ofrece varias mejoras entre las que se puede mencionar “climatización de alta eficiencia con bombas de calor y nuevos conductos, techo frío, servicio eléctrico de 400 amperios, calentador de agua solar sin tanque para toda la casa, nuevo equipo para la piscina, dos cargadores para vehículos eléctricos de dos niveles y un paisajismo resistente a la sequía”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad ofrece áreas verdes, piscina, terraza, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Hay que recordar que la serie ‘Golden Girls’ fue protagonizada por Getty junto con Rue McClanahan, Betty White y Bea Arthur. La serie es considerada un referente de la cultura pop, pues su historia se centraba en cuatro mujeres de la “tercera edad” que compartían en una casa de Miami, Florida. Pese a ser abuelas, se les mostraba como mujeres con vidas sexuales activas, metas profesionales, problemas familiares y más.

