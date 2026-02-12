Rebajan el precio de la mansión donde Quincy Jones murió

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces la mansión en Bel Air, California, en la que murió Quincy Jones hace año y medio. Esta no es la primera vez que la propiedad está en venta, pero ahora ha regresado con un precio más bajo.

En octubre del año pasado, la propiedad entró al mercado por $55 millones de dólares y ahora está disponible por $45.9 millones de dólares. La residencia llama la atención en el mercado no solo porque fue el sitio donde pasó sus últimos días de vida el músico, sino porque fue construida especialmente para él.

Por los momentos, los agentes de bienes raíces encargados de la venta siguen siendo los mismos y el listado está disponible en la página web de Compass. Al ser construida especialmente para Jones, su hija llegó a revelar a ‘The Wall Street Journal’ que el trumpetista y compositor amaba la propiedad.

Incluso, en el listado dice: “Construida a medida para una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música, la finca se encuentra en una ubicación privada tras unas puertas al final de una calle sin salida, ofreciendo total privacidad con vistas despejadas desde las montañas de San Gabriel hasta el océano Pacífico”.

La casa principal tiene una extensión de 25,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, más de 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el diseño, los vendedores resaltan que fue “diseñada en colaboración con el reconocido arquitecto Gerald ‘Jerry’ Allison, FAIA, reconocido por su trayectoria internacional en la hostelería de lujo, la residencia fue concebida como un refugio personal, combinando un diseño inspirado en un resort con una escala audaz y acabados refinados”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad también incluye extensas áreas verdes con muchos espacios para disfrutar al aire libre.

