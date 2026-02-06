Jugador de Arkansas reclama jackpot histórico de Powerball y elige pago único de $834.9 millones

Después de semanas de expectativa en todo Estados Unidos, el ganador del jackpot de Powerball de $1,800 millones de dólares finalmente se presentó para reclamar su premio. El boleto ganador fue comprado en Arkansas, convirtiendo este sorteo en el segundo más grande en la historia de Powerball y de cualquier lotería del país.

El ticket correspondió al sorteo del 24 de diciembre y coincidió con los números 4, 25, 31, 52 y 59, además de la Powerball 19, con un multiplicador Power Play de 2. Se trató de un Quick Pick adquirido en la estación Murphy USA 7879, ubicada en 208 S. Rockwood, en Cabot, una pequeña ciudad que hoy figura en los libros de récords.

El ganador decidió permanecer en el anonimato y optó por recibir el premio en un solo pago, llevándose $834.9 millones antes de impuestos, una cifra que lo coloca entre los mayores desembolsos únicos jamás realizados por una lotería estadounidense.

Un jackpot récord que mantuvo en vilo al país

Además del impresionante monto, este premio fue notable por su duración. El jackpot acumuló 47 sorteos consecutivos sin ganador, marcando un nuevo récord para Powerball y generando una ola de compras en todo el país, especialmente durante la temporada navideña.

La acumulación provocó largas filas en puntos de venta, un aumento en las apuestas digitales y un renovado interés por el juego, mientras el premio superaba la barrera del billón de dólares y captaba la atención de millones de jugadores.

“Todos esperaban con ansias que el ganador se presentara, pero nos alegra que se haya tomado el tiempo para buscar asesoría legal y financiera primero, tal como lo recomendamos. ¡Estamos encantados de que el ganador sea de Arkansas!”, señaló Sharon Strong, directora ejecutiva de la Arkansas Scholarship Lottery (ASL).

Especialistas financieros suelen aconsejar precisamente eso: tomarse un periodo de reflexión antes de cobrar premios de esta magnitud, ya que las decisiones iniciales pueden definir el futuro económico del ganador y su familia.

Impacto millonario para Arkansas y comercios locales

El histórico jackpot no solo cambió la vida de una persona. También dejó una derrama económica significativa para el estado y para decenas de negocios minoristas.

Durante este ciclo extraordinario se registraron:

* $15,021,939 en ventas de boletos Powerball en Arkansas

* $768,267 en comisiones para minoristas locales

* $50,000 de comisión especial para Murphy USA 7879 por vender el boleto ganador

Además, del premio principal se retuvo 3.9% en impuestos estatales y 24% en impuestos federales, fondos que contribuyen directamente a programas públicos y educativos.

“Nos enorgullece celebrar este momento, no solo por nuestro ganador de Arkansas y por Murphy USA, la empresa con sede en Arkansas que vendió el boleto ganador, sino también por el impacto positivo que este jackpot histórico tendrá en nuestro estado y en nuestra misión de recaudar fondos para becas locales”, añadió Strong.

La Arkansas Scholarship Lottery destina gran parte de sus ingresos a programas de ayuda educativa, por lo que cada boleto vendido también representa oportunidades para estudiantes del estado.

Pago único o anualidades: una decisión estratégica

Aunque el jackpot anunciado alcanzaba los $1,800 millones, el ganador eligió el pago único, una alternativa común entre grandes ganadores. Esta opción implica recibir una suma inmediata menor al total del premio, en lugar de pagos anuales durante varias décadas.

En este caso, el jugador obtendrá $834.9 millones antes de impuestos, una cantidad que, tras las deducciones fiscales, se reduce considerablemente, pero que sigue siendo suficiente para transformar generaciones enteras.

Expertos en planificación financiera señalan que el pago único ofrece mayor control del dinero, aunque también exige una estrategia sólida de inversión y protección patrimonial para evitar pérdidas rápidas o decisiones impulsivas.

Un boleto al azar y una vida que cambia

Comprado mediante un Quick Pick en una gasolinera de Cabot, el boleto ganador revive una de las narrativas más poderosas de Powerball: una persona común, una combinación aleatoria y una vida que cambia en segundos.

Para muchos residentes de Arkansas, el orgullo va más allá del ganador. El premio coloca al estado en el foco nacional y refuerza el impacto que estos sorteos pueden tener en comunidades pequeñas.

Mientras el afortunado inicia una nueva etapa lejos del ojo público, Powerball reinicia su contador y millones de jugadores vuelven a intentar suerte. Porque en cada sorteo, aunque las probabilidades sean mínimas, el sueño sigue vivo.

Sigue leyendo:

* Compañeros de trabajo en Ohio ganan $1 millón en Powerball

* Olvidó un boleto de Powerball en su billetera y descubrió meses después que había ganado $50 mil

* Ganó el Powerball a los 21 años y evitó la ruina: la historia del joven millonario que supo proteger su fortuna