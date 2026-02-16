Carlo Ancelotti y Ronaldo Nazário disfrutan a lo grande el Carnaval de Río de Janeiro [Video]

Carlo Ancelotti parece más que adaptado a la vida festiva de Brasil. El italiano, seleccionador carioca, fue una de las presencias destacadas en el sambódromo de Río de Janeiro durante el Carnaval.

Así las cosas, el exentrenador del Real Madrid se relaja en un puesto con menos exigencia diaria que el banquillo blanco, pero en el que ni de fiesta puede abandonar sus obligaciones como técnico de la Canarinha.

Para muestra, los constantes gritos que recibió, pidiendo que lleve a Neymar al Mundial. Eso sí, el técnico no dejó pasar la oportunidad de saludar con cariño a dos exjugadores que presidían una carroza: Ronaldo Nazário y Denilson de Oliveira.

Así las cosas, el técnico disfrutaba de la cabalgata desde una especie de palco mientras pasaba la carroza de Ronaldo y Denilson. El primero advirtió la presencia de Carlo Ancelotti y su cara no pudo esconder la alegría de verle.

No en vano, siempre han mantenido una relación de cariño y amistad desde que el italiano le dirigiera en el Milan, cuando ‘O Fenómeno’ ya de vuelta de todo.

Sobre este mismo evento, se ha hecho viral una supuesta foto de Carlo Ancelotti en la que se le puede ver en actitud afectuosa con tres mujeres.

Sin embargo, esta imagen está hecha con inteligencia artificial. Y es que, si bien hay un vídeo en el que al seleccionador de Brasil se le puede ver en ese mismo entorno, habrían cogido una captura de pantalla y añadido a las tres chicas posteriormente mediante un prompt a una IA, como ChatGPT o Grok.

Así las cosas, Carlo Ancelotti se está empapando de la cultura y festejos de Brasil, su nuevo país, donde trata de llevar a la selección a ganar nada menos que su sexto Mundial. Y es que la Canarinha lleva sin ganar este título desde el 2002, precisamente con doblete de Ronaldo Nazário en la final y con Denilson en la convocatoria.

Ahora, bajo el timón del italiano, y aunque tiene una generación de futbolistas ciertamente lejana a la de los Ronaldo, Ronaldinho, Lúcio o Gilberto Silva, busca su sexta estrella. Sea como fuere, a falta de un mes para el próximo parón de selecciones, el seleccionador disfruta de las costumbres locales y se relaja con una cerveza. Seguro que ahora entenderá mejor cuando, en anteriores etapas, los brasileños siempre le pedían días libres para viajar a Brasil a celebrar el Carnaval.

