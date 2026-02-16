Intento de homicidio-suicidio en Long Island deja una mujer muerta y un adolescente herido

Un asesinato-suicidio fallido dejó a una mujer de 46 años muerta y a un menor de edad herido cuando una pelea doméstica desató la violencia en una casa de Long Island la semana pasada, informaron las autoridades.

Marcos Leal, de 57 años, acuchilló fatalmente a su exesposa Adrianna Barbosa, de 46 años, y atacó a un adolescente que también estaba en la casa en Farmingville antes de tratar de quitarse la vida el jueves en la noche, expresaron los funcionarios. Leal sobrevivió, de acuerdo con los oficiales.

La violencia estalló luego de las 8:15 de la noche en la casa de Granny Road cuando una persona que se comunicó con el 911 alertó a la policía sobre el hecho doméstico que parecía estarse saliendo de control en la residencia.

Los oficiales de policía del condado de Suffolk corrieron a la vivienda y se encontraron una escena sangrienta, encontrando a Barbosa y a Leal con heridas de arma blanca junto con el pariente adolescente que también había resultado herido en medio del brutal ataque, apuntaron las autoridades.

“Estoy muy, muy, muy sorprendida. Nunca he tenido problemas con él, es una persona muy amable”, dijo la vecina Benvinda Viera, impactada sobre el esposo acusado del crimen violento.

Barbosa fue llevada de urgencia al Hospital Universitario Stony Brook, pero los médicos no pudieron salvarla; posteriormente fue declarada muerta poco después de llegar, informó New York Post.

“Quienes te conocieron saben que tus cualidades eran innumerables y que merecías lo mejor que este mundo pudiera ofrecer”, escribió un destrozado amigo de Barbosa en Facebook.

“Estoy profundamente perturbado e indignado por tanta brutalidad que viene de quienes deberían protegeros.”

“Mi única tranquilidad en medio de todo esto es saber que finalmente estás en paz y que nadie más puede hacerte sentir triste o herido”, dijo el amigo.

El joven herido en la casa fue llevado al hospital y tratado por lesiones que no ponen en riesgo su vida, señaló la policía.

Leal, quien de acuerdo con los funcionarios intentó suicidarse tras matar a Barbosa, fue trasladado al mismo hospital con heridas de gravedad, pero al final sobrevivió.

Está acusado de asesinato, desacato criminal y de poner en peligro el bienestar de un niño.

Los detectives todavía no han publicado detalles sobre lo que causó el sangriento enfrentamiento o de las circunstancias que rodearon el cargo de desacato criminal, pero afirmaron que las pesquisas siguen en curso.

Se espera que Leal, quien se está recuperando en el hospital, sea procesado en una fecha posterior.

“Oh, Dios mío, luces azules y rojas, cerezas y bayas como las llamamos, alrededor de una docena o dos docenas de autos llegando aquí a una velocidad increíble”, dijo el vecino Dr. Richard Dark sobre la respuesta de las fuerzas del orden a la escena del crimen.

“Tres ambulancias”, manifestó Dark. “Una se fue antes de tiempo. Probablemente no la necesitaba. Otra se fue sin hacer ruido, por desgracia”.

