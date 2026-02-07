Novia mató a joven abuelo en hogar en Nueva York: acusación

Aiesha Walker (48) fue acusada de homicidio y posesión de armas en relación con la muerte del joven abuelo Kenneth Brewer, quien fue apuñalado en el apartamento de ella en Brooklyn (NYC).

Detectives del Departamento de Policía de Nueva York arrestaron a la mujer que, según fuentes, mantenía una relación sentimental con la víctima de 47 años que fue apuñalada mortalmente en East Flatbush. No estaba claro de inmediato qué desencadenó el ataque ni si se buscaba a otros sospechosos. News 12 informó el jueves que NYPD buscaba a un hombre y una mujer en relación con el crimen.

El apuñalamiento ocurrió alrededor de las 7:50 p.m. del miércoles dentro del apartamento de Walker en Rockaway Parkway, cerca de Winthrop St. Los paramédicos trasladaron a Brewer al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarle la vida, informó Daily News.

Caprice Saunders, quien también se identificó como la novia de Brewer y dijo que vivía con él y su hijo de 19 años en un apartamento en El Bronx, lo describió como un “hombre dulce” y se preguntó quién querría hacerle daño. “Acababa de tener un nieto. Un bebé. Está recién nacido”, dijo Saunders. “Quería comprarle cosas, pero ahora nunca tendrá la oportunidad”.

La policía informó que la sospechosa Walker tenía dos arrestos previos, ambos ocurridos el año pasado y relacionados con violencia doméstica. Los detalles de esos casos no estaban disponibles de inmediato. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes.

Además, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También en enero Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. También el mes pasado Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda