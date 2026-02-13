Hispano mató a la madre de su bebé delante de él: sentencia en Nueva York

José William Funes Zabala fue sentenciado a cadena perpetua por apuñalar a muerte a su ex novia frente a su bebé de 2 años en Long Island (NY).

El acusado de 44 años y residente de Roosevelt se declaró culpable a finales del año pasado de homicidio y de poner en peligro el bienestar de un menor.

Brenda Guadalupe Alfaro Alcántara, de 29 años, fue encontrada con múltiples puñaladas la noche del 5 de octubre de 2024 en su domicilio en Hempstead. También allí hallaron al niño empapado en la sangre de su madre.

Según los investigadores, Funes Zabala acudió al apartamento de la víctima para visitar a su hijo pequeño al día siguiente de que expirara una orden de protección en su contra, detalló Daily News. Fue arrestado al día siguiente por miembros de la Brigada de Homicidios del Departamento de Policía del condado Nassau. En un principio se declaró “no culpable”, pero en el otoño de 2025 admitió su culpa.

Esta semana una pareja mayor fue hallada sin vida con heridas de bala en un hogar en Long Island (NY), en un presunto homicidio-suicidio. La semana pasada Aiesha Walker (48) fue acusada de homicidio y posesión de armas en relación con la muerte del joven abuelo Kenneth Brewer, quien fue apuñalado en el apartamento de ella en Brooklyn (NYC).

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También en enero Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. También el mes pasado Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda