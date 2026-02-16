Real Madrid asalta el liderato en España tras la derrota del FC Barcelona ante Girona

El Real Madrid tomó el liderato en LaLiga tras la derrota del FC Barcelona 1-2 ante el Girona en Montilivi, en un duelo que tuvo muchas emociones sobre todo en el segundo tiempo.

El partido fue complicado desde el arranque para el Barcelona, que tuvo dificultades para imponer condiciones fuera de casa. Aun así, encontró premio al minuto 59 gracias a Pau Cubarsí, quien apareció para marcar el primer gol del encuentro y alimentar la sensación de que los culés podían encaminarse a una victoria clave en la carrera por el título.

La ventaja, sin embargo, duró muy poco. Apenas tres minutos después, Thomas Lemar empató el marcador y devolvió la tensión al estadio. A partir de ahí, el Barcelona perdió claridad y Lamine Yamal atravesó una noche gris, con su intento más peligroso pasando muy cerca del primer poste defendido por Paulo Gazza.

El giro del encuentro se explicó en gran parte por el planteamiento de Míchel. El técnico del Girona renunció a su tradicional 4-3-3 y apostó por un 4-2-3-1 que, aunque parecía conservador, terminó dominando amplias zonas del campo. Joan García volvió a aparecer con una atajada espectacular, pero el esfuerzo no fue suficiente, ya que Fran Beltrán marcó el segundo gol a cuatro minutos del final.

El cierre fue tenso y desordenado. Girona se quedó con diez hombres tras la expulsión de Joel Roca, mientras que Robert Lewandowski llegó a marcar el gol del empate, anulado por fuera de juego.

Tras más de diez minutos de compensación, el conjunto rojiblanco aseguró tres puntos vitales que lo alejan de la zona de descenso y lo colocan en la posición 12 con 29 unidades. El Barcelona, por su parte, se queda como sublíder con 58 puntos y deja abierta una lucha por LaLiga que vuelve a tomar fuerza.

Real Madrid líder en España

El pasado sábado el Real Madrid goleó sin problemas por 4-1 a la Real Sociedad, por la fecha 24 de LaLiga 2025/2026 en el estadio Santiago Bernabéu. Triunfo que los ponía lideres del torneo.

El Merengue resolvió el partido en la primera mitad y la mantuvo sin inconvenientes para tomar la punta de la tabla.

El primer gol del partido no se hizo esperar. Antes de los 5 minutos, Trent Alexander Arnold filtró una pelota hacia el centro y un desvío perfecto de Gonzalo García alcanzó para superar a Alex Remiro y abrir el marcador.

A los 20 minutos, la visita encontró una chance inmejorable para anotar el empate. Dean Huijsen derribó en el área a Yángel Herrera y el árbitro marcó el penal. Mikel Oyarzabal lo cambió por gol sin problemas y colocó el 1-1 parcial.

Ni tres minutos pasaron hasta la respuesta del Madrid. Vinícius Jr. enganchó en el área, cayó en el área ante un contacto de Jon Aramburu, el referí cobró la pena máxima y el propio futbolista brasileño anotó desde los 12 pasos para calmar los nervios en el Bernabéu, que ya comenzaba a tomar temperatura.

A la media hora de juego llegó el tercero del Merengue con una joya. Llegaron a la puerta del área tocando casi oposición del rival y Fede Valverde apareció como centrodelantero para girar y clavarla contra el ángulo con enorme calidad.

El dominio del Madrid se mantuvo con la ventaja en el marcador y la poca intensidad en la marca del conjunto vasco hizo que corra riesgo el partido.

En la primera acción de la segunda mitad se repitió la secuencia del primer penal para Real Madrid. Vinícius dejó en el camino a Aramburu, que fue al piso de forma riesgosa y a pesar de un contacto muy leve, el árbitro volvió a sancionar penal. El 7 remató con mucha calidad y puso al Madrid a golear.

El 4-1 terminó de romper el partido, que se siguió jugando sin mucho rigor en la marca de ninguno de los dos equipos y permitió algunas apariciones de la Real Sociedad en el área rival, que terminaron en las manos de Courtois o en rechazos defensivos.

Seguir leyendo:

Barcelona envía queja ante falta de unificación de criterio arbitral en Copa del Rey

Oblak estalla tras goleada del Rayo Vallecano al Atlético y Simeone responde

Arda Güler desmiente que sufra acoso en el Real Madrid: “Es una familia”