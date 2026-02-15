Oblak estalla tras goleada del Rayo Vallecano al Atlético y Simeone responde

Apenas tres días después de golear 4-0 al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid sufrió un duro revés en La Liga tras caer 3-0 ante el Rayo Vallecano, un resultado que dejó al equipo del argentino Diego Simeone más lejos del liderato.

En sus últimos tres partidos de liga , el Atleti no ha marcado goles: empató 0-0 ante el Levante, perdió 1-0 frente al Real Betis y ahora encajó esta goleada. La derrota lo dejó en el cuarto lugar, a 15 puntos del Real Madrid.

Simeone asume responsabilidades

Tras el encuentro, el técnico argentino ofreció una autocrítica colectiva sobre el rendimiento de su equipo alternativo: “Acá esto es de todos. Y para llegar al lugar que queremos, compitiendo en Champions, avanzando en la Copa del Rey y en La Liga pelear hasta el final, necesitamos de todos. Esto no es de 10 jugadores, esto es de los 20, 22 que somos. Así que cuerpo técnico y el equipo, necesitamos estar preparados para competir y obviamente interpretar de la mejor manera los partidos que tendremos por delante”.

La dura declaración de Oblak

El ambiente se tensó aún más con las palabras del arquero esloveno Jan Oblak, quien no ocultó su frustración tras el resultado: “Hemos tirado La Liga, no podemos elegir los partidos… Merecimos perder”.

Simeone respondió en conferencia y marcó distancia con su capitán: “No comparto lo que comentó Oblak. El equipo no elige partidos, el equipo jugó mal y cuando juega mejor el rival, es superior y te gana”.

Ahora, el desafío del conjunto rojiblanco será recomponer su imagen en el torneo doméstico y evitar que la frustración interna afecte su rendimiento en el tramo decisivo del calendario. La respuesta del equipo de Simeone en los próximos partidos será clave para determinar si la derrota ante el Rayo fue solo un tropiezo o el inicio de una crisis más profunda.

