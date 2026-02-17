Coney Island se prepara para el verano: alcalde Mamdani anuncia plan de mejoras

En cuatro meses el verano regresará a la Gran Manzana y como parte de las novedades que los neoyorquinos verán en la época del año donde suele haber más diversión, como asegura la famosa canción de El Gran Combo de Puerto Rico y que también corea Bad Bunny, Coney Island tendrá nueva cara.

Así lo anunció el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, tras afirmar que junto al Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York crearán el nuevo Distrito de Mejora Empresarial (BID) de Coney Island.

El mandatario reveló que el proyecto, en el que se invertirá el primer año $1 millón de dólares. Asimismo, se ofrecerán servicios complementarios para fortalecer a las pequeñas empresas en el distrito de entretenimiento, al igual que promoverán el crecimiento y la creación de espacios públicos que impulsen la actividad económica durante todo el año.

El proyecto BID de Coney Island incluirá locales comerciales y propiedades a lo largo de las avenidas Mermaid y Surf, servirá como socio durante todo el año para la comunidad empresarial local e incluirá servicios de saneamiento y mantenimiento, programación y embellecimiento de espacios públicos, mercadeo y eventos, apoyo empresarial y asistencia técnica y planes de defensa de comerciantes y propietarios locales

“La creación del Distrito de Mejora Comercial de Coney Island busca invertir en las pequeñas empresas y las familias trabajadoras que hacen de este barrio un icono durante todo el año”, dijo el burgomaestre. “Al fortalecer el saneamiento, el espacio público y el apoyo empresarial a lo largo de las avenidas Mermaid y Surf, estamos construyendo una Coney Island donde el comercio local prospere, los corredores sean más limpios y seguros, y las oportunidades económicas estén arraigadas en la comunidad”.

Se espera que con la firma del acta de constitución, el Distrito de Mejora Comercial de Coney Island (BID) entre en funcionamiento en julio próximo, a tiempo para la temporada alta de verano en un vecindario visitado por unos cinco millones de personas cada año.

El Alcalde agregó que hasta la fecha, se han invertido más de $850,000 en Coney Island para apoyar la revitalización comercial, la organización de comerciantes y la gestión del vecindario.

“La creación del Distrito de Mejora Comercial de Coney Island es la culminación de un proceso plurianual de investigación, consulta comunitaria, programas piloto y un apoyo local demostrado”, dijo la Comisionada del Departamento de Pequeñas empresas, Dynishal Gross.

“Esta entidad autosuficiente consolidará la reputación global de Coney Island como el lugar de recreo de la gente, a la vez que brindará prosperidad compartida a los pequeños negocios que bordean las avenidas Mermaid y Surf”, agregó la funcionaria. “El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas se enorgullece del papel que su División de Desarrollo Vecinal desempeñó en este esfuerzo”.

Dennis Vourderis, vicepresidente del Wonder Wheel Park, agradeció la inversión que la Ciudad está haciendo en Coney Island y aseguró que la comunidad sentirá el positivo impacto.

“Estamos encantados de ver que el BID de Coney Island finalmente se ha hecho realidad. La financiación del BID garantizará que Coney Island siga creciendo y avanzando, y esperamos tener calles limpias y un Coney Island más seguro y vibrante para el disfrute de todos”, dijo Vourderis.

Pamela Pettyjohn, fundadora del Proyecto de Embellecimiento de Coney Island, destacó que el proyecto servirá para mejorar la vida de los residentes de esa parte de la Gran Manzana y pidió que sea un proyecto que cuente con los recursos necesarios cada año.

“Ha sido uno de los mayores honores de mi vida trabajar junto a residentes, comerciantes y estudiantes para ayudar a embellecer Coney Island. Y esperamos que la formación del BID de Coney Island proporcione la estructura, los recursos y el compromiso a largo plazo necesarios para llevar adelante este trabajo año tras año y ayudar a hacer de Coney Island un lugar donde las pequeñas empresas, los vecinos y las familias puedan prosperar”, aseguró la líder comunitaria

La concejal Kayla Santosuosso, señaló que la inversión que se está haciendo para embellecer y mejorar a Coney Island, no solo servirá para que tenga un verano inolvidable sino que tendrá un impacto muy fuerte en la comunidad.

“Coney Island es un ícono mundial, pero son sus residentes y pequeños empresarios quienes lo hacen verdaderamente especial”, dijo la legisladora municipal. “Este nuevo Distrito de Mejora Comercial se traduce en calles más limpias, corredores comerciales más sólidos desde Surf hasta Mermaid, y una inversión real y sostenida en la comunidad que los habitantes de Coney Island merecen”.