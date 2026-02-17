Mató a 4 parientes: acusado hallado culpable tras dramático juicio retrasado por años en NJ

Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

El acusado “no mostró ninguna emoción” cuando el presidente del jurado anunció que el panel, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, lo había declarado culpable de todos los cargos en su contra, destacó Asbury Park Press. El jurado emitió el veredicto el viernes, tras sólo unas horas de deliberaciones. Luego de años de retrasos, el juicio comenzó el mes pasado.

El homicidio cuádruple sucedió dentro del lujoso hogar de las víctimas en Colts Neck poco antes del Día de Acción de Gracias en noviembre de 2018, y pasó a ser uno de los casos de asesinato más graves en Nueva Jersey en los últimos años, recordó ABC News.

Además de los homicidios, Caneiro también fue declarado culpable de otros cargos, incluyendo incendio provocado con agravantes, posesión de arma de fuego con fines ilícitos, posesión de cuchillo con fines ilícitos, robo, uso indebido de bienes confiados y obstrucción a la propia aprehensión o procesamiento.

El 20 de noviembre de 2018 Keith Carneiro (50) fue encontrado muerto a tiros afuera de su mansión en Colts Neck; su esposa Jennifer (45) fue baleada y apuñalada dentro de la casa, junto con los niños de la pareja -Jesse (11) y Sophia (8), quienes también fueron apuñalados. Al día siguiente Paul Carneiro fue arrestado. En ese momento tenía 52 años de edad. Se declaró “no culpable” y sus abogados anteriores dijeron que: “Nunca lastimaría a ningún miembro de su familia”.

La fiscalía afirma que, tras los asesinatos, Paul incendió su propia casa en Ocean Township, Nueva Jersey, mientras su esposa y dos hijas estaban adentro, y milagrosamente sobrevivieron. Lo hizo al parecer para encubrir los homicidios previos, quemando pruebas y haciéndoles creer a las autoridades que él también era una víctima.

Horas después, las autoridades se enteraron de los homicidios anteriores del hermano de Paul y su familia. Fue entonces cuando comenzaron a investigar a Paul como posible sospechoso. La fiscalía afirma que el motivo de los asesinatos a sangre fría fue el dinero, dentro de una trama de fraude de seguros. Ambos hermanos eran dueños de dos negocios juntos en Asbury Park.

Parte del esfuerzo de la defensa por plantear dudas razonables fue que la policía nunca investigó a otro hermano de la familia. Ahora el acusado se enfrentará a un máximo de varias cadenas perpetuas sin libertad condicional y su sentencia está prevista para mayo.

En diciembre de 2024 Caneiro se enfrentó a nuevas pruebas analizadas por una controvertida y vanguardista herramienta de tecnología genética en su audiencia previa al juicio. Conocido como STRmix, ese programa de computación permite a los analistas forenses revisar muestras de ADN que probablemente se habrían considerado demasiado pequeñas o complejas hace una década. En marzo del año pasado un juez de Nueva Jersey dictaminó que los fiscales podían usar evidencia de esa herramienta de ADN.

Los investigadores dijeron en 2019 que la sangre de la niña Sophia estaba salpicada en un par de jeans de su tío, y que un guante de látex y un cuchillo fueron recuperados en su sótano después del cuádruple homicidio.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En enero, también en Nueva Jersey, un joven de 29 años fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa donde luego fueron hallados tres parientes muertos. En noviembre de 2025, según NYPD Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. En otro caso similar de homicidio múltiple, en agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda