Masacre familiar en hogar en NJ: joven abatido por la policía tras matar a su madre y abuelos

Jordan Barnes, joven de 29 años, fue identificado como el hombre abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados tres parientes muertos.

Los agentes acudieron a la vivienda alrededor de las 5:30 p.m. del lunes tras recibir una llamada al 911 de otro familiar de Jordan. Utilizaron sus pistolas eléctrica Taser, pero al parecer no lograron detener a Jordan, quien continuó avanzando armado hacia ellos, hasta que fue fatalmente baleado.

Ayer la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey identificó al sospechoso y a las víctimas halladas dentro de la casa en River Road, Piscataway: su madre, Jeanmarie Barnes, de 60 años; y sus abuelos Brenda F. Barnes (84) y Richard A. Barnes (86).

La oficina del fiscal general no ha especificado los parentescos, pero sí lo hizo el alcalde de Piscataway, Brian C. Wahler, quien también afirmó que el hombre armado con el cuchillo fue responsable de las tres muertes dentro de la casa. Las víctimas fueron halladas con múltiples puñaladas.

Según el alcalde, fue el padre de Jordan quien llamó al 911 para informar que su hijo estaba armado con un cuchillo, acotó NJ.com. Las autoridades indicaron que encontraron dos armas blancas cerca de Jordan, tras dispararle. No está claro el motivo del triple homicidio.

El presidente de la Asociación de Policías Estatales de Nueva Jersey (PBA), Peter Andreyev, emitió un comunicado diciendo: “Estamos al tanto del horrible crimen ocurrido esta noche en el condado Middlesex”. La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey está investigando el caso como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

En noviembre, según NYPD Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. En otro caso similar, en agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

En 2022 el hijo de ex juez supremo se lanzó al vacío desnudo tras matar a su madre en un lujoso apartamento del Upper East Side en Manhattan. También ese año una madre lanzó a su bebé desde el 2do piso y luego despertó a su esposo para contarle, en Brooklyn.

