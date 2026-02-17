Mourinho critica la actitud de Vinícius: “Pasa muchas veces en muchos estadios. Siempre es lo mismo”

Tras la victoria por 1-0 del Real Madrid ante Benfica y la polémica del altercado con Gianluca Prestianni y Vinícius, la mayoría de los protagonistas se manifestaron y no faltó la opinión de Mourinho, DT de los de Lisboa.

Mourinho señaló que habló con Vinícius y con Prestianni y que cada cual le dijo una cosa diferente, por lo que ha optado por “ser equilibrado” y apuntó que hay que señalar que “en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo”.

“Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio…? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra”, agregó The Special One en la rueda de prensa posterior al partido.

Sobre el partido, el entrenador apuntó que hasta el gol pudo verse “un buen partido” con un Benfica que entró “muy bien y fuerte”, aunque a partir del minuto 30, Real Madrid mostró su personalidad y comenzó a darle la vuelta al encuentro.

Finalmente, Mourinho intentó limpiar la imagen de su club ante los ojos del mundo. “La leyenda más grande de Benfica es Eusébio, Benfica no es un club racista“, afirmó tajante, para intentar ponerle paños fríos a una situación que mantiene en vilo al fútbol mundial.

Terminó expulsado en el segundo tiempo

“En la segunda parte, intentamos hacer lo mismo que en la primera, Vinícius marcó el gol y después se paró el juego, no hubo más juego”, resumió.

‼️ Mourinho y los supuestos insultos racista de Prestianni a Vinicius: el técnico portugués manda un recado a Arbeloa, Mbappé y al propio brasileño 💥#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/7ZreaVD3Wp — MARCA (@marca) February 17, 2026

Mourinho fue expulsado del campo tras recibir una tarjeta roja por protestar tras una falta a Richard Ríos, por lo que no se sentará en el banco del Bernabéu la próxima semana en el partido de vuelta.

Opinó que esto “no va a tener un gran impacto”, aunque reconoció que va a suponer una limitación y tendrá que confiar en los jugadores y sus asistentes.

