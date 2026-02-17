¿Quién Tricia McLaughlin? Portavoz principal de DHS que renuncia a su cargo

La secretaria asistente de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó que dejará su cargo el próximo viernes 27 de febrero, tras desempeñarse como la principal portavoz de la agencia durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.



Su labor la convirtió en la cara visible del DHS frente a medios de comunicación y la opinión pública, defendiendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la administración de críticas sobre redadas y políticas de deportación de migrantes.

Controversias durante su gestión

McLaughlin enfrentó fuertes cuestionamientos tras los tiroteos de Alex Pretti, abatido por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Renee Good, muerta a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.



Inicialmente, McLaughlin declaró que los disparos fueron defensivos, afirmación que fue luego contrastada con videos de testigos y evidencia judicial. Legisladores demócratas y grupos de derechos civiles criticaron su manejo de la comunicación, incluyendo su calificación de los incidentes como “terrorismo doméstico”.



Un portavoz del DHS explicó que las declaraciones iniciales se basaron en reportes preliminares y que la investigación continuará guiándose por los hechos.

¿Quién es Tricia McLaughlin?

Antes de su cargo en el DHS, McLaughlin trabajó en comunicación dentro del Trabajó en el Departamento de Estado y en el Departamento del Tesoro, participando en equipos relacionados con política exterior y medidas económicas.

También tuvo experiencia política, colaborando en la campaña presidencial de Vivek Ramaswamy y con el gobernador de Ohio, Mike DeWine.

En el DHS, como Secretaria Asistente de Asuntos Públicos, McLaughlin explicaba las decisiones y acciones del departamento, emitía comunicados oficiales y respondía a cuestionamientos de los medios sobre inmigración, control fronterizo y seguridad interior, consolidándose como una de las voces más visibles de la administración en asuntos migratorios.

La exfuncionaria también fue objeto de escrutinio el año pasado después de que ProPublica informara que una empresa dirigida por su esposo, Benjamin “Ben” Yoho, director ejecutivo de The Strategy Group Company, fue subcontratada para producir una campaña publicitaria del DHS por $200 millones de dólares. McLaughlin dijo entonces que el departamento no tenía visibilidad sobre los subcontratistas seleccionados y que se recusó por un posible conflicto de interés.

Salida del cargo y reemplazo

Su renuncia se produce aproximadamente un año después del inicio del segundo mandato de Trump y tras prolongar su permanencia por los casos de Pretti y Good. La agencia planea reemplazarla con Lauren Bis, su adjunta, quien será promovida a secretaria adjunta de asuntos públicos del DHS.

