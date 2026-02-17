Quiénes recibirán pago de hasta $5,108 del Seguro Social el miércoles

Un nuevo grupo de jubilados en Estados Unidos está por recibir su depósito mensual del Seguro Social, con montos que en algunos casos pueden superar los $5,000 dólares. La distribución se realiza de manera escalonada durante el mes, según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

La segunda ronda de pagos correspondiente al calendario de febrero se enviará el miércoles a los jubilados que nacieron entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año.

Este depósito forma parte del esquema regular que utiliza la Administración del Seguro Social para organizar la entrega de los recursos.

La primera ronda ya fue entregada a quienes nacieron del día 1 al 10 de cualquier mes del año, mientras que el tercer y último envío del mes está programado para el día 25 y corresponde a quienes cumplen años del 21 al 31 de cualquier mes del año.

En cuanto a la elegibilidad, los ciudadanos pueden comenzar a solicitar su beneficio de jubilación a partir de los 62 años.

Sin embargo, la edad a la que se decide retirarse influye de forma directa en la cantidad mensual que se recibe.

La Administración del Seguro Social señala que una persona que inicia su retiro a los 62 años podría obtener hasta $2,831 mensuales como máximo, mientras que quienes esperan hasta los 70 años tienen la posibilidad de alcanzar un pago tope de $5,108 al mes.

El cálculo del beneficio no depende únicamente de la edad. También se toman en cuenta los años trabajados, el total de contribuciones realizadas al sistema y el nivel de ingresos reportados durante la vida laboral.

Para quienes desean conocer una estimación personalizada, la propia agencia federal ofrece una calculadora en línea que permite proyectar el monto aproximado que podrían recibir cada mes al momento de jubilarse.

El financiamiento del Seguro Social proviene de un impuesto sobre la nómina que es cubierto tanto por empleadores como por empleados.

Este fondo sostiene los pagos mensuales de millones de jubilados en todo el país.

No obstante, diversos analistas advierten que, de no existir medidas preventivas por parte del Congreso, el sistema podría enfrentar recortes en la próxima década.

Las proyecciones apuntan a que, debido al aumento del número de jubilados y la reducción relativa de la fuerza laboral, la Administración del Seguro Social podría dejar de emitir pagos completos alrededor del año 2034.

En resumen, los depósitos continúan fluyendo de acuerdo con el calendario habitual, pero el monto final depende de decisiones tomadas a lo largo de la vida laboral y de la edad elegida para retirarse.

