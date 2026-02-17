Revelan la causa de la muerte de Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones

La muerte de Victoria Jones, hija del afamado actor Tommy Lee Jones, fue aclarada por las autoridades un mes y medio después de que su cuerpo fue hallado en una habitación de hotel en San Francisco el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, California, determinó que Victoria Jones murió debido a “efectos tóxicos de la cocaína” y dictaminó que la causa de su muerte fue un “accidente”.

La policía y el Departamento de Bomberos respondieron a una llamada de emergencia en el Hotel Fairmont de San Francisco durante la madrugada del 1 de enero. Al llegar encontraron a una persona fallecida en la habitación de hotel. En ese momento no se reveló la identidad de la víctima.

NBC Bay Area informó posteriormente, citando un fuente policial, que la persona fallecida podría tratarse de Victoria Jones. Luego se confirmó la muerte de Victoria Jones.

Tras conocerse el fallecimiento de Victoria, de 34 años, la familia pridió privacidad. “Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, declaró su familia a USA TODAY en aquel momento.Victoria era hija de Tommy y su exesposa, Kimberlea Cloughley.

La hija del afamado actor fue arrestada dos veces el año pasado, incluyendo un arresto por posesión de drogas. El 28 de abril de 2025, Victoria fue detenida en el condado de Napa, California, y acusada de tres delitos menores: obstrucción a un agente del orden público, consumo de sustancias controladas sin receta médica y posesión de sustancias controladas sin receta médica. En junio de ese mismo año fue detenida en el mismo condado y acusada de un delito menor de violencia doméstica.

A los 11 años debutó en la gran pantalla al aparecer junto a su padre y Will Smith en Hombres de Negro II en 2002. Padre e hija volvieron a trabajar juntos en Los tres entierros de Melquiades Estrada, que se estrenó en cines en 2006. También actuó en las películas Sorry, Haters y la película de su padre, The Homesman , de 2014 , así como en un episodio de One Tree Hill de 2005.

Sigue leyendo: