Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un hotel en San Francisco

La hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue hallada muerta en un hotel de California durante la madrugada del 1 de enero.

La hija de 34 años de la estrella de Hombres de Negro fue encontrada sin vida por las autoridades en una habitación de un hotel en San Francisco, según informó TMZ.

El mencionado portal citó a un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco quien indicó que la ambulancia respondió a una emergencia médica en el hotel a las 2:52 am aunque no especificó la identidad de la persona afectada. Luego de la evaluación de los paramédicos la víctima fue declarada muerta en el lugar.

El médico forense acudió al lugar para evaluar la escena y determinar la causa de la muerte, la cual todavía es desconocida.

De acuerdo con un audio del despacho obtenido por PEOPLE señaló que la llamada sobre el incidente se clasificó como “código 3 por sobredosis, cambio de color”.

PEOPLE obtuvo documentos judiciales que señalaban que Victoria fue arrestada en 2025 al menos en dos ocasiones. En uno de los arrestos enfrentó delitos por posesión de drogas. El 28 de abril de 2025, Victoria fue detenida en el condado de Napa, California, y acusada de tres delitos menores: obstrucción a un agente del orden público, consumo de sustancias controladas sin receta médica y posesión de sustancias controladas sin receta médica. En junio de ese mismo año fue detenida en el mismo condado y acusada de un delito menor de violencia doméstica.

Victoria Jones es hija del primer matrimonio de Tommy Lee Jones con su exesposa Kimberlea Cloughley. La pareja también tuvo un hijo, Austin Jones , de 43 años.

Victoria Jones siguió los pasos de su padre y se dedicó a la actuación desde muy joven. A los 11 años debutó en la gran pantalla al aparecer junto a su padre y Will Smith en Hombres de Negro II en 2002.

Padre e hija volvieron a trabajar juntos en Los tres entierros de Melquiades Estrada, que se estrenó en cines en 2006.

