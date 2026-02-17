Sanción a la que se expone Gianluca Prestianni de confirmarse que le dijo “mono” a Vinícius

Las acusaciones de insulto racista a Vinícius Junior durante el triunfo del Real Madrid 1-0 ante el Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League han desencadenado una investigación de la UEFA.

El organismo podría aplicarle una suspensión al argentino Gianluca Prestianni si prueba la acusación, aunque el Tribunal tendrá una tarea compleja por delante, dado que tapó su boca con la camiseta antes de dirigirse al brasileño.

Todo ocurrió tras el gol de Vinícius Júnior, quien abrió el marcador y celebró frente a la grada del Estadio da Luz. Instantes después, el atacante brasileño denunció que el argentino, Gianluca Prestianni, lo había llamado “mono”, una expresión con clara connotación discriminatoria.

Vinicius acusa a Prestianni de decirle "mono". No hay pruebas, porque justo el argentino se levanta la camiseta y ahí Vinicius fue corriendo en ese momento a decirle al arbitro. pic.twitter.com/4fIV8yFtUG — Toto (@palertermo) February 17, 2026

La situación encendió de inmediato los ánimos en el terreno de juego. Compañeros del extremo merengue acudieron a respaldarlo, mientras futbolistas del conjunto portugués intentaban calmar la tensión que se vivía en el campo.

El árbitro decidió activar el protocolo antirracismo de la UEFA, deteniendo el encuentro durante varios minutos mientras dialogaba con los capitanes y evaluaba lo sucedido.

Las imágenes de televisión mostraron a Prestianni cubriéndose la boca al momento del presunto insulto, lo que dificulta confirmar con certeza lo que dijo, aunque la denuncia quedó asentada en el informe arbitral.

¿Cuántos partidos podría ser suspendido Gianluca Prestianni?

Tras el silbatazo final, el caso pasó a manos del comité disciplinario del organismo europeo. De acuerdo con el reglamento vigente, cualquier conducta que atente contra la dignidad de una persona por motivos de raza o color de piel puede derivar en sanciones severas.

En antecedentes similares, la entidad ha impuesto suspensiones que alcanzan los diez partidos o más, además de multas económicas y advertencias formales.

Ahora la investigación seguirá su curso con revisión de pruebas audiovisuales y testimonios. Si se determina responsabilidad, Prestianni podría enfrentar un castigo ejemplar en competiciones continentales.

Mientras tanto, el debate vuelve a instalarse en el futbol europeo, recordando que la lucha contra la discriminación sigue siendo un desafío urgente dentro y fuera de la cancha.

😡 "PRESTIANNI le HA LLAMADO 5 VECES 'MONO' a VINICIUS".



🗣️🐢 MBAPPÉ EXPLICA TODO lo sucedido en el Estádio da Luz con @EduAguirre7. pic.twitter.com/fLZwnuOcmo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2026

