Novia de Vinícius Jr revela las extremas reglas íntimas para evitar un positivo por dopaje

Virginia Fonseca, una famosa conductora brasileña, sorprendió a sus seguidores al revelar el estricto control médico que debe seguir en su vida cotidiana debido a la carrera profesional de su pareja, el futbolista del Real Madrid, Vinícius Junior.

Fonseca explicó que, por recomendación del equipo médico del jugador, toda pomada íntima o medicamento ginecológico que utilice debe ser previamente informado y autorizado por los especialistas del club.

La declaración expuso la presión y los cuidados que enfrentan las parejas de los atletas de elite ante la posibilidad de que un simple producto de uso cotidiano pueda influir en los exámenes antidopaje.

“Fui al ginecólogo, tengo que usar una pomada”, detalló. Cuando el futbolista se enteró, le planteó que debían revisar ese producto: “Me dijo tengo que ver su receta, porque podría provocar un control antidopaje. Cuando él me dijo eso, empecé a temblar. Pensé: ‘Dios mío, ¿habré usado algo que no debía?’. Ahora, todo lo que pienso en usar tengo que enviarlo a sus fisioterapeutas. Lo juro, empecé a temblar. Así que ahora, cada cosa en la que pienso, o cuando necesito usar, todo, cualquier cosa, tengo que hablar con su fisioterapeuta, contárselo”, relató.

La influencer detalló que, antes de utilizar cualquier producto para tratar molestias íntimas, debe consultar con el departamento médico de Vinícius Junior, ya que ciertos componentes presentes en las pomadas pueden ser absorbidos y, mediante el contacto íntimo, llegar a detectarse en los controles antidopaje a los que son sometidos los futbolistas. “Yo dije: ‘Eso era todo lo que necesitaba ahora. Ser la causa de algo”, explicó.

Feliz en su relación con Vini

“Estoy muy feliz en esta relación. Por eso le doy prioridad, me entrego por completo. Estoy haciendo que funcione; y Vinícius también, obviamente”, expresó sobre el vínculo que se nació hace unos meses.

“Hay que tener un horario para todo, hay que seguirlo todo a la perfección”, aclaró sobre la detallista rutina que tiene la estrella del Real Madrid.

Y aclaró sobre la vida social del brasileño: “No bebe, pero se divierte más que alguien que sí lo hace. ¿Salir a cenar? No come nada, solo bebe zumo. Habla, es muy animado. Sabe gestionar las cosas de una manera que no le pesa ni a él ni a quienes lo rodean”.

