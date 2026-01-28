El Benfica de Mourinho dejó al Real Madrid fuera de los ocho mejores de la Champions League

El Real Madrid sufrió este miércoles una dura derrota en Lisboa al caer 4-2 frente al Benfica dirigido por José Mourinho, un resultado que deja al conjunto blanco fuera de los ocho primeros de la UEFA Champions League. El equipo portugués, por su parte, selló su clasificación entre los 24 mejores gracias a una actuación sólida y a un gol insólito de su portero, Anatoliy Trubin, en el tiempo añadido.

La primera llegada clara se produjo en el minuto 6 tras un saque de esquina ejecutado por Sudakov. Otamendi prolongó el balón en el área pequeña y Tomás Araújo remató, aunque el esférico se marchó fuera.

Con el partido abierto, llegó una acción polémica en el 15, cuando Bellingham derribó a Prestianni dentro del área en una contra local. El colegiado, avisado por el VAR, terminó anulando el penalti, lo que provocó el enfado visible de Mourinho en la banda.

En su primera acción prolongada de control, el Real Madrid golpeó. En el minuto 29, Raúl Asencio envió un centro preciso que Kylian Mbappé remató de cabeza para abrir el marcador.

Antes del descanso, el Benfica volvió a encontrar premio. En el tiempo añadido, un agarrón de Tchouaméni sobre Otamendi en un córner fue sancionado como penalti. Pavlidis no falló desde los once metros y colocó el 2-1 con el que ambos equipos se marcharon al vestuario.

Tras la reanudación, el Madrid tuvo una oportunidad con Vinicius, que remató fuera tras un centro de Mbappé. Sin embargo, los locales aprovecharon una transición rápida y, en el minuto 54, Schjelderup amplió la ventaja con un disparo al primer palo, castigando a un Madrid partido en líneas.

La reacción blanca llegó desde el banquillo y en el 57 Mbappé volvió a aparecer. Tras una buena jugada de Rodrygo y un centro raso de Güler, el francés definió de primera para firmar su doblete y devolver la incertidumbre al marcador.

En los minutos finales, el partido se descontroló definitivamente para los blancos, que terminaron con dos jugadores expulsados. Ya en el tiempo de prolongación, el Estádio da Luz estalló cuando el arquero Trubin subió a rematar un córner y marcó de cabeza el 4-2 definitivo, un gol histórico que selló la victoria del Benfica y su clasificación a la siguiente fase.

