Bebé de dos meses y su madre deportados a México tras solicitar asilo en Estados Unidos

Un bebé de apenas dos meses fue deportado junto a su madre después de permanecer detenido en el centro migratorio de Dilley, Texas, pese a que había sido hospitalizado por bronquitis días antes.



El menor, identificado como Juan Nicolás, fue dado de alta tras recibir atención médica. Según el congresista Joaquin Castro, el bebé estuvo inconsciente horas antes de salir del hospital. A la mañana siguiente del alta, su madre compareció ante un juez de inmigración, donde fue informada de que sería deportada.

Juan Nicolás, a two month old suffering from bronchitis who spent three weeks in the Dilley Trailer Prison, has been deported by ICE along with his mother.



They were abandoned across the border in Mexico.



Thanks to @LidiaTerrazas who spoke to Juan Nicolás' mom shortly after… https://t.co/zYGwmaFtcN — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 18, 2026

La confirmación de la expulsión se dio posteriormente en el noticiero la cadena Univision.

De acuerdo con la reportera Lidia Terrazas, tanto el bebé como su madre, Mireya López Sánchez, fueron trasladados a la frontera. Allí tuvieron acceso a un teléfono celular desde el cual confirmaron que serían deportados.



“Tuve miedo, pero aquí estamos tratando de ver cómo solucionar esto”, dijo López Sánchez. También relató que mientras estaban en una sala con un oficial, el bebé presentó dificultades respiratorias.

“Como que se me ahogó poquito y se quedó sin movilidad. Hasta el oficial se asustó porque dijo: ‘no se mueve’”, afirmó.

Estado de salud y denuncias

En entrevista con Univisión, López Sánchez aseguró que su hijo continúa con bronquitis y que no ha recibido el medicamento correspondiente.

“Ahorita está igual. Estoy en el hospital porque no ha tenido medicamento. No le han querido sugerir medicamento y sigue con su tos”, señaló.



La madre también denunció que una doctora la amenazó por hablar públicamente del caso y le insinuó que su hijo podría quedarse sin atención médica si continuaba denunciando la situación.

“Me dio a entender que si yo seguía hablando de lo que estaba pasando, él ya no iba a tener protección”, declaró.



López Sánchez afirmó que actualmente necesita vivienda y apoyo para sus hijos. “Yo no tengo nada, necesito casa, necesito un techo donde dormir o algo, más que nada atención para mis hijos, porque están desprotegidos”, expresó.

Búsqueda de asilo y antecedentes del centro

Mireya López Sánchez viajó desde México a Estados Unidos con sus dos hijos pequeños en busca de asilo.

Antes de la deportación, el congresista Castro había advertido en un comunicado su preocupación por la salud del bebé y por la posibilidad de que su condición médica se deteriorara.



El centro de detención en Dilley, donde estuvo Juan Nicolás, ha sido señalado previamente por denuncias de abusos y malos tratos hacia migrantes. En ese mismo lugar estuvo semanas atrás Liam Conejo, el niño de cinco años cuyo caso se viralizó tras ser detenido junto a su padre en Minnesota.

