EE.UU. lidera “The World’s 100 Best Coffee Shops” 2026: Nueva York brilla en el ranking mundial

Estados Unidos lidera el ranking mundial de “The World’s 100 Best Coffee Shops”, al lograr imponerse con nueve cafeterías entre las mejores del planeta. Los resultados fueron revelados en Madrid durante el CoffeeFest 2026, celebrado del 14 al 16 de febrero.

La selección de las mejores cafeterías del mundo fue realizada por más de 800 jueces profesionales y respaldada por 350,000 votos del público. El ganador del primer lugar, Onyx Coffee Lab, no sorprendió a la industria, ya que es su segunda vez en la cima del podio. Su éxito radica no solo en la calidad del grano, sino en su innovación técnica y la transparencia total con sus productores.

Joyas locales: El ascenso de Arcane Estate Coffee

En el puesto número 12 destaca Arcane Estate Coffee (37 Cornelia St, New York). Este establecimiento sirve exclusivamente café panameño, específicamente de fincas de origen raro.

Arcane es el resultado de una década de exploración en Panamá, motivados por el deseo de acortar la distancia entre la cosecha y la taza. Se abastecen de su propia finca y de un pequeño grupo de productores vecinos en las tierras altas de Chiriquí, seleccionando microlotes que expresan los matices más puros de la temporada actual.

El café de especialidad ha dejado de ser una bebida para convertirse en una experiencia sensorial completa. Tras los resultados de The World’s 100 Best Coffee Shops en Madrid, queda claro que la clave del éxito para nombres como Onyx Coffee Lab y Arcane Estate es la innovación constante y la conexión directa con el origen. Crédito: Shutterstock

Sorpresas y tendencias 2026

Entre las grandes sorpresas destaca Alquimia Coffee (El Salvador) en el puesto número 3, demostrando que los países productores están liderando también en la preparación final y el servicio al cliente.

Lo que viene: La tendencia absoluta para este 2026 es el maridaje gourmet. Ya no se trata solo del café solo; las cafeterías están diseñando repostería específica para resaltar las notas de cata de cada origen (como croissants creados exclusivamente para acompañar un Cold Brew de notas cítricas).

Radiografía del ranking mundial

La selección alcanzó a más de 15,000 cafeterías de todo el mundo. El ranking por países quedó liderado por:

Estados Unidos: 9 cafeterías. Australia: 7 cafeterías. Perú: 5 cafeterías. España, Honduras y Taiwán: 4 cafeterías cada uno.

Criterios de evaluación

Para entrar en esta prestigiosa lista, los jueces evaluaron:

Calidad del café de especialidad .

. Experiencia y técnica del barista .

. Sostenibilidad y trazabilidad del grano.

y trazabilidad del grano. Innovación en el diseño y ambientación.

Calidad de la oferta gastronómica.

Las 9 cafeterías de EE. UU. en el ranking mundial (2026)

1 – Onyx Coffee Lab (Rogers, Arkansas) – La mejor del mundo

(Rogers, Arkansas) – La mejor del mundo 12 – Arcane Estate Coffee (New York)

(New York) 20 – BlendIn Coffee Club (Houston, Texas)

(Houston, Texas) 43 – Domestique (Birmingham, Alabama)

(Birmingham, Alabama) 66 – Prevail Coffee (Montgomery, Alabama)

(Montgomery, Alabama) 72 – Push x Pull (Portland, Oregon)

(Portland, Oregon) 77 – Savaya Coffee Market (Tucson, Arizona)

(Tucson, Arizona) 86 – Story and Soil Coffee (Hartford, Connecticut)

(Hartford, Connecticut) 95 – Metric (Chicago, Illinois)

TOP 20: Las mejores cafeterías del mundo

Onyx Coffee Lab — Bentonville / Rogers (Arkansas, EE. UU.) Tim Wendelboe — Oslo, Noruega Alquimia Coffee — Santa Ana, El Salvador Only Coffee Project Crows Nest — Sídney, Australia Toby’s Estate Coffee Roasters — Sídney, Australia Apartment Coffee — Singapur, Singapur Gota Coffee Experts — Viena, Austria Story of Ono — Kuala Lumpur, Malasia Tropicalia Coffee — Bogotá, Colombia Tanat — Francia FANKØR — Ecuador Arcane Estate Coffee — Nueva York, EE. UU. Beta Coffee — Melbourne, Australia Nomadic Specialty Coffee — El Cairo, Egipto Nemesis Coffee — Vancouver, Canadá Nomad Frutas Selectas — Barcelona, España Kafi Wasi Café Tostaduría — Cuzco, Perú Benchmark Coffee — Dubái, Emiratos Árabes Unidos Hola Coffee Lagasca — Madrid/Málaga, España BlendIn Coffee Club — Houston, EE. UU.

Para conocer el ranking de The World’s 100 Best Coffee Shops, haz clic aquí.

