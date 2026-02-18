Georgina Rodríguez presume orgullosa su recién reformado apartamento en Madrid

En verano del año pasado, Georgina Rodríguez hizo pública su agencia de bienes raíces, la cual tiene sede principal en Madrid, España. Ahora, la modelo y pareja de Cristiano Ronaldo ha compartido detalles de su propio apartamento de lujo en la ciudad.

A través de una publicación de Instagram, Rodríguez recorrió un apartamento en una de las zonas más lujosas dentro de Madrid. Esta propiedad es suya según registros, pero también sirve como promoción para promocionar su agencia y las propiedades que tiene en venta.

La propiedad está recién reformada y en todos los espacios destaca el lujo y el diseño moderno. Hay que recordar que con Bellhatria Real Estate, Rodríguez quiere dar servicios a deportistas y a otros millonarios que buscan propiedades de lujo. También se destaca que este es un negocio independiente de su pareja.

El resultado final de su nueva propiedad en Madrid también ha servido para usar de contenido en la cuenta oficial de la agencia inmobiliaria y en todas las publicaciones resaltan que esto, para Rodríguez, es “un sueño cumplido”.

Aunque actualmente la mayoría de las propiedades que ofrecen están ubicadas en Madrid, parece que también se encargarán de la venta de algunas residencias de lujo en Portugal y en Arabia Saudita, todo relacionado con la vida que han tenido Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Rodríguez se ha convertido en los últimos años en una promotora de este estilo de lujo, pues además de sus redes sociales, muestra mucho de su vida en su reality para Netflix: ‘Soy Georgina’, el cual hasta la fecha tiene tres temporadas disponibles en la plataforma.

