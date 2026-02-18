Juez de Texas declara nulo el juicio en caso de ataque a centro de detención de ICE

El juez federal Mark Pittman declaró este martes un juicio nulo en el proceso contra nueve personas vinculadas a un asalto ocurrido en julio de 2025 en Alvarado, Texas. La decisión judicial detiene el inicio de los alegatos tras detectarse irregularidades visuales durante la conformación del jurado.

La fiscalía presentó una objeción luego de observar que una abogada defensora portaba, bajo su vestimenta formal, una camiseta con imágenes y mensajes referentes a derechos civiles, informó EFE.

El magistrado Pittman determinó que el uso de dicha prenda durante la selección del jurado comprometía la imparcialidad del panel. En tal sentido, ordenó disolver al grupo de potenciales jurados bajo el argumento de que el atuendo podía influir en la objetividad de los ciudadanos seleccionados.

Contexto del ataque contra la sede de ICE

Los nueve detenidos enfrentan actualmente cargos por un ataque coordinado contra el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 4 de julio de 2025. Según los registros de las autoridades federales, el grupo utilizó disparos y fuegos artificiales, por lo que causaron daños estructurales y heridas a un agente policial.

Este caso se enmarca en un contexto legal complejo, tras el decreto presidencial de septiembre de 2024 que designó a “Antifa” como organización terrorista. No obstante, fuentes como el Southern Poverty Law Center y el exdirector del FBI, Christopher Wray, han descrito previamente al movimiento como una ideología descentralizada sin estructura formal jerárquica.

Cargos contra los acusados seguirán vigentes

Tras la anulación, la organización DFW Support Committee emitió un comunicado oficial sobre la actuación del tribunal: “El juez estaba asustado de que el jurado fuera receptivo a la defensa”.

Asimismo, el grupo señaló que la decisión de ampliar el nuevo panel de 90 a 120 personas “muestra sus verdaderas intenciones”.

A pesar de la declaración de juicio nulo, todos los cargos federales contra los acusados permanecen vigentes. El tribunal programó el reinicio de la selección del jurado para el próximo 23 de febrero, fecha en la que comenzará el proceso desde su etapa inicial.

