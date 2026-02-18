Newcastle United vapuleó 6-1 al Qarabag y Anthony Gordon firmó póker histórico en Champions League

El Newcastle United dejó prácticamente resuelta su eliminatoria previa a los octavos de final de la UEFA Champions League tras imponerse con autoridad 6-1 al Qarabag FK en condición de visitante.

La gran figura de la noche fue Anthony Gordon, autor de cuatro goles en una primera mitad demoledora. El extremo inglés lideró a unas ‘urracas’ que al descanso ya ganaban por cinco tantos y dejaron la clasificación prácticamente sellada antes del partido de vuelta.

El equipo dirigido por Eddie Howe salió con intensidad desde el primer minuto. Harvey Barnes avisó en los primeros segundos con un disparo que repelió el arquero polaco Mateusz Kochalski. Poco después, una acción de Dan Burn derivó en el primer tanto, cuando Barnes definió con precisión tras una asistencia filtrada.

La superioridad inglesa fue total. Malick Thiaw amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un centro de Kieran Trippier, antes de que Gordon comenzara su exhibición. El inglés convirtió un penalti señalado por el VAR, marcó el tercero tras robar el balón en salida y firmó su cuarto tanto también desde los once pasos, convirtiéndose en el primer jugador del Newcastle que logra un póker en competiciones europeas.

En el complemento, el Qarabag logró descontar por medio de Elvin Cafarquliyev, en una acción validada tras revisión del VAR. Sin embargo, el conjunto inglés mantuvo el control y cerró la goleada con un potente disparo de Jacob Murphy para el definitivo 1-6.

Con esta contundente victoria, el Newcastle tiene pie y medio en los octavos de final, instancia en la que podría enfrentarse al FC Barcelona o al Chelsea FC.

Sigue leyendo:

·Gianluca Prestianni, el argentino acusado de llamar “mono” a Vinícius Jr., burlarse de México y agredir a un brasileño

·Thierry Henry explota contra Prestianni: “Que demuestre la clase de hombre que es”

·Benfica respalda a Prestianni y denuncia campaña de difamación tras partido ante Real Madrid