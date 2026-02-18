Rescatan a seis esquiadores y tras una avalancha en California

Las autoridades del condado de Nevada, en California, informaron que dos de los seis rescatados el martes en California tras una avalancha se encuentran hospitalizados, mientras que los otros cuatro están fuerda de peligro y se mantiene una operación de recuperación en el área de Castle Peak.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada, el personal médico del Departamento de Bomberos de Truckee evaluó a los sobrevivientes, de los cuales dos requirieron traslado hospitalario; sin embargo, no se detalló el estado de salud o el alcance de las lesiones de los rescatados.

El grupo impactado por el alud estaba compuesto por 12 clientes y cuatro guías pertenecientes a la organización Guías de Montaña Blackbird, informó ABC News.

Diez esquiadores siguen desaparecidos

Mientras tanto, hasta la mañana del miércoles, las labores de búsqueda de los diez esquiadores restantes han continuado bajo protocolos de alta peligrosidad. Las autoridades indicaron que “la prioridad el martes por la noche era atender a los seis sobrevivientes. Una vez completado esto, trabajarán para localizar a los desaparecidos”.

Brandon Schwartz, director del Centro de Avalanchas de Sierra Nevada, detalló que la zona registró entre 60 y 90 cm de nieve nueva en las últimas 36 horas, con un ritmo de caída de 5 a 10 cm por hora.

Por su parte, la Patrulla de Carreteras de California (Truckee) advirtió sobre condiciones de “total blanqueamiento” en Donner Summit debido a los fuertes vientos, lo que provocó el cierre de la carretera interestatal 80 en ambas direcciones.

“La rápida acumulación de nieve, el debilitamiento de las capas de nieve existentes y los fuertes vientos que arrastran y amontonan la nieve han creado peligrosas condiciones de avalanchas en las montañas. Es probable que se produzcan avalanchas naturales, y es muy probable que se produzcan avalanchas provocadas por el hombre, de tamaño suficiente para enterrar o herir a personas”, señaló el Centro de Avalanchas de Sierra.

La advertencia de avalancha se mantiene vigente hasta la mañana del miércoles, abarcando desde Yuba Pass hasta Ebbetts Pass, incluyendo el área del lago Tahoe. Las autoridades desaconsejan cualquier tipo de viaje por zonas rurales agrestes.

